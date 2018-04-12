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8-летний Карен Амзоян и его мать разыскиваются в Нижегородской области
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8-летний Карен Амзоян и его мать разыскиваются в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, ранее в полицию обратился отец мальчика.
По его словам, 3 апреля 26-летняя жительница Арзамасского района Рузана Худоян, забрав ребенка у одной из школ райцентра Княгинино, увезла сына в неизвестном направлении. В настоящее время их местонахождение не известно, и на связь они не выходят.
Также мужчина пояснил, что по решению суда мальчик должен проживать с ним.
Рост Карена 120 см, он худощавого телосложения. У разыскиваемого короткие русые волосы, дугообразные брови, прямой нос и карие глаза. Ребенок — левша. Он разговаривает как на русском, так и армянском языках.
В день исчезновения мальчик был одет в белую водолазку, синий жакет и черные брюки. На его ногах были обуты черные туфли.
Всех, обладающих информацией о местонахождении Карена и его матери, просят позвонить по телефону дежурной части полиции 8 (83166) 4-27-00; 8 (83166) 4-11-54 или по каналу связи 02.
Напомним, 16-летнюю Карину Гришину разыскивают в Нижнем Новгороде.
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