Таможня в Домодедово пресекла вывоз в Израиль старинной иконы

По данным таможенной экспертизы, возраст задержанной Иконы Божией Матери с ковчегом «Умягчение злых сердец» («Семистрельная») составляет более 100 лет, она была написана в конце XIX века. Стоимость предмета оценивается в 120 тысяч рублей.

Теперь гражданка Израиля может быть привлечена к ответственности по статье уголовного кодекса о контрабанде культурных ценностей. Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.