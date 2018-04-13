Таможня в Домодедово пресекла вывоз в Израиль старинной иконы 

Сотрудники таможенной службы столичного аэропорта Домодедово не допустили вывоз из страны старинной иконы. Ценность была обнаружена при проведении таможенного досмотра. Гражданка Израиля, намеревавшаяся вылететь рейсом Москва — Тель-Авив, заявила, что икона досталась ей в наследство от матери, пишет сайт «Подмосковье сегодня».
По данным таможенной экспертизы, возраст задержанной Иконы Божией Матери с ковчегом «Умягчение злых сердец» («Семистрельная») составляет более 100 лет, она была написана в конце XIX века. Стоимость предмета оценивается в 120 тысяч рублей.
Теперь гражданка Израиля может быть привлечена к ответственности по статье уголовного кодекса о контрабанде культурных ценностей. Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.