Самые страшные пятницы 13-го в истории России

Пятница 13-го. К этому дню мы относимся с предубеждением и опаской. Ничего хорошего от него мы не ждём. В истории России пятница 13-го не раз оказывалась роковым днем не только для отдельных людей, но и для хода русской истории.

13 мая 1667 года

13 мая 1667 года собор святителей России и Православного Востока осудил всех не подчиняющихся новым обрядам и новоисправленным печатным книгам. Осужденные, не признавающие решений собора, оказались отлученными от церкви. Фактически, это был последний акт, зафиксировавший назревающий раскол между старообрядцами — приверженцами старой веры — и сторонниками церковных реформ, осуществленных патриархом Никоном. Страна оказалась на грани религиозной войны. Массовые репрессии против старообрядцев, казни, старообрядческие гари (самосожжения), раскол в обществе. Всему этому было положено начало в пятницу 13, в мае 1667 года.

13 апреля 1917 года

В пятницу 13 апреля 1917 году британское правительство под давлением короля Георга V отказалось от плана предоставления убежища Николаю II и его семье. Изменение своей позиции Георг (кстати, близкий родственник Николая) мотивировал нежеланием идти против общественного мнения. На деле же он опасался, что содержание лишенных всего состояния Романовых обойдётся английскому двору слишком дорого.

Для русской монархии, как и для русской культуры это был по-настоящему темный день. Цареубийство, революция, красный террор… Кто знает, как повернулась бы история, не откажи Георг в убежище российскому императору.

13 февраля 1931 года

13 февраля 1931 года считается Днем рождения пистолета ТТ— Реввоенсовет СССР постановил изготовить тысячу пистолетов системы В. Ф. Токарева. Фактически пистолет принимается на вооружение и получает название «7,62-мм пистолет Токарева образца 1930 г». До сих пор этот пистолет постоянный «фигурант» уголовных дел, лолгое время он считался любимым оружием киллеров и членов ОПГ. Пистолет ТТ, благодаря тому, что ствол его несколько длиннее, чем у ПМ, позволяет вести более прицельный огонь. Если ТТ окажется в руках профессионала, то можно не сомневаться, что он по попадет именно туда, куда надо попасть.

13 апреля 1934 года

13 апреля 1934 года в Саратове обрушился строящийся железнодорожный мост через Волгу. В этой страшной катастрофе погибло около 150 человек. Уравновешивает страшную картину этого дня то, что в этот день была завершена операция по спасению экипажа и участников экспедиции парохода «Челюскин».

13 января 1905

13 января 1905 года прошла массовая манифестаций рабочих в Риге . Требования, озвучиваемые участниками митинга были те же, что и на любом митинге в 1905 году: свобода, демократия, свержение царя. Всё закончилось печально. Участников многотысячной демонстрации расстреляли полицейские и военные. По различным данным, со своих рабочих мест тогда ушло от 80 до 100 тысяч человек. 70 участников этой манифестации не вернулись ни домой, ни на рабочие места.

13 марта 1970 года

13 марта 1970 года Юрий Андропов , глава КГБ, отдал приказ уничтожить останки Гитлера и Геббельса, тайно захороненные в военном городке Магдебурга. Это решение было принято в связи тем, что военный объект подлежал передаче немецким властям. 16 марта предложение было одобрено, а 26 марта Андропов утвердил план совершенно секретной операции «Архив». В ночь с 4 на 5 апреля 1970 года оперативная группа особого отдела КГБ по 3-й армии вскрыла захоронение во дворе дома 36 по Клаузенерштрассе (бывшей Вестендштрассе). 5 апреля останки были вывезены в район учебного полигона, измельчены и сожжены. Пепел был развеян возле одного из притоков Эльбы.

13 февраля 1940 года