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Спасший лётчиков упавшего Як житель Воронежской области: «Ветром их тянуло в сторону реки»
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Спасший лётчиков упавшего Як житель Воронежской области: «Ветром их тянуло в сторону реки» 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Сергей Бондарев первым подоспел на помощь военным. В Грибановском районе сегодня утром, 12 апреля, потерпел крушение военный самолет Як-130. Он принадлежал Борисоглебской авиабазе. Курсант с инструктором выполняли учебно-тренировочный полёт, но возникла некая техническая неисправность. Экипаж катапультировался, а самолёт рухнул на затопленную паводком местность — между сёлами Власовка и Большие Алабухи. Лётчикам помог житель села Большие Алабухи Сергей Бондарев, который ежегодно работает на лодочной переправе в период половодья. А лётчики приземлились в полукилометре от села и почти рядом с рекой.
— Вышел на улицу, глянул, а со стороны Власовки два парашюта спускаются, раскрыты. Смотрю, ветром их тянет в сторону реки. Я подумал, что сейчас в реку попадут, а это гибель, ну и отправился за лодкой. Приехал, начал кричать. Они отозвались. Сначала нашёл курсанта, а потом старшего, — рассказал житель села Большие Алабухи Сергей Бондарев. У курсанта оказалась травмирована рука. Он сообщил, что неподалеку находится его инструктор. Обоих позже доставили в больницу. На месте приземления до сих пор остались парашюты, радиомаяк и вскрытая аптечка.
По словам очевидцев, от упавшего в заливных лугах учебно-боевого самолёта практически ничего не осталось. Только воронка, диаметром до 6 м и столько же глубиной. Обломки разбросало в радиусе 300 м. Добраться до них из-за паводка очень сложно.
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