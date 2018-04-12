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Работа с текстом в macOS. Настраиваем под себя
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Работа с текстом в macOS. Настраиваем под себя 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Apple уже давно предлагает пользователям iOS различные настройки, которые могут пригодиться для набора текста. Такой набор опций, как исправление распространённых ошибок, коррекция слов, а также предиктивный набор, присутствует и на компьютерах Mac. Как активировать данную функцию и какие есть нюансы — сегодня в нашей статье.
Заходим в Системные настройки -> Клавиатура -> Текст.
В левой части приложения можно настроить сокращения для быстрого ввода слов. Добавить новое сокращение достаточно просто — нажав «+».
В правой части экрана есть несколько опций:
Исправление ошибок
Начинать предложения, имена и названия с заглавной буквы
И довольно полезная функция: поставить точку, используя двойной пробел
При проверке правописания все неправильно введенные слова будут подчеркиваться красным, здесь же будут варианты замены.
Как принять предложенный вариант?
Если предлагается только один вариант, то достаточно продолжить ввод, слово будет автоматически исправлено.
Как проигнорировать вариант замены?
Достаточно нажать клавишу Esc и продолжить ввод текста.
Как отменить уже внесенное исправление?
Исправленные слова выделены синей линией. Чтобы восстановить исходный текст, помещаем курсор после исправленного слова — на экране отобразится восстановленный текст.
Как отключить автокоррекцию?
В конкретном приложении: заходим в пункт меню «Изменить» или «Правка». Далее выбираем «Правописание и грамматика» -> «Исправлять ошибки автоматически».
Во всей системе: достаточно убрать соответствующий флажок, который находится в пункте Клавиатура — Текст.
Предугадывание слов
В отличие от других настроек для набора текста, эта опция не представлена в системных настройках. Для активации нужно использовать сочетание Option + Escape при наборе слова. Кроме того, есть возможность прогнозирования дальнейших слов. Для этого мы снова используем сочетание Option + Escape и пробел после введенного слова.
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