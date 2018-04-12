Шахназаров: Сирия напоминает мне стояние на Угре

На мой взгляд, это очень важная новость, поскольку полет Юрия Гагарина — действительно грандиозное событие. Безусловно, это — повод для гордости. Именно наша страна осуществила этот прорыв и благодаря усилиям нашего народа в жизни человечество произошло действительно удивительное событие.

Топ-2: Кандидат на пост госсекретаря США призывает завершить мягкую политику в отношении России Карен Шахназаров: Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео собирается призвать Вашингтон завершить мягкую политику в отношении России. Экс-глава ЦРУ называет поведение России «агрессивным». При этом Помпео подчеркнет, что дипломатическая работа с Москвой должна продолжаться.

Вот тут не очень понятно, когда, собственно, Вашингтон проводил мягкую политику в отношении России. Может мы уже забыли эти давние времена? В последнее время политика США по отношению к нам только ужесточается. С другой стороны, я сейчас наблюдаю за ситуацией в Сирии и все это мне напоминает один интересный момент из нашей истории. Он назывался «стояние на реке Угре». Как говорится, для тех, кто сдавал ЕГЭ, напомню: хан Ахмат отправился в поход на Москву после того, как Иван III отказался платить дань. Два войска подошли к реке, постояли, после чего Ахмат повернул обратно. Что-то мне это напоминает. Вот эти угрозы касательно Сирии: вот-вот нанесем удар, сейчас, через 24 часа, да все не наносят. Есть в этом что-то похожее.

Топ-3: Россияне уверены, что олигархи в России есть до сих пор Карен Шахназаров: 94% россиян уверены в том, что олигархи существуют в России до сих пор. Таковы данные опроса ВЦИОМ . Число отрицательных высказываний в их адрес превышает число позитивных. «И основная претензия к олигархам — незаконные способы обогащения», — отмечают социологи.

Я вот допущу дерзость и поспорю с 94% россиян. Все-таки, понятие «олигархия» — это полный переход власти в руки финансовой верхушки страны. Кстати, у нас была такая история в девяностые годы. В народе (да и не только в народе) это время прозвали «семибанкирщиной». Тогда мы все знали, что, фактически, страной управляет не президент Ельцин, а главы крупнейших банков и компаний, это действительно было. Сегодня у нас действительно есть очень богатые люди, так или иначе они вхожи во властные структуры, но я бы не сказал, что они управляют страной.

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