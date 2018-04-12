Общественный советник поможет привести в порядок газоны и клумбы возле своего дома

Леонид Комарков, председатель общественных советников управы района, примет активное участие в организации субботников, которые пройдут 14 апреля в районе Сокольники.

Председатель районных советников Леонид Комарков приглашает жителей Сокольников провести свой местный субботник. Общественный советник предлагает убрать всем домом не только клумбы, газоны и другие участки придомовой территории под окнами, но и навести порядок в подъездах.

14 апреля планируется провести уборочные работы в скверах у Егерского пруда и магазина «Зенит», на территории между Торговым центром «Престиж М» и Сокольнической площадью, на склоне у Русаковской набережной от улицы Матросская тишина, на пересечении улицы Рубцовско-Дворцовой и проезде Попова, на улице Большая Оленья, 10А и улице Стромынка, 19 корпус 2. Жители Сокольников могут стать активными участниками уборки своего района. Выдача инвентаря будет проводиться во внутреннем дворе дома 3 на улице Стромынка. Начнутся субботники в 10:00.

Дополнительную информацию по субботникам можно узнать по телефону: +7 (499) 268-61-01.