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Общественный советник поможет привести в порядок газоны и клумбы возле своего дома
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Общественный советник поможет привести в порядок газоны и клумбы возле своего дома 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Леонид Комарков, председатель общественных советников управы района, примет активное участие в организации субботников, которые пройдут 14 апреля в районе Сокольники.
Председатель районных советников Леонид Комарков приглашает жителей Сокольников провести свой местный субботник. Общественный советник предлагает убрать всем домом не только клумбы, газоны и другие участки придомовой территории под окнами, но и навести порядок в подъездах.
14 апреля планируется провести уборочные работы в скверах у Егерского пруда и магазина «Зенит», на территории между Торговым центром «Престиж М» и Сокольнической площадью, на склоне у Русаковской набережной от улицы Матросская тишина, на пересечении улицы Рубцовско-Дворцовой и проезде Попова, на улице Большая Оленья, 10А и улице Стромынка, 19 корпус 2. Жители Сокольников могут стать активными участниками уборки своего района. Выдача инвентаря будет проводиться во внутреннем дворе дома 3 на улице Стромынка. Начнутся субботники в 10:00.
Дополнительную информацию по субботникам можно узнать по телефону: +7 (499) 268-61-01.
Фото: Светлана Яковлева.
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