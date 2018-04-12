Дети-участники «Золотого сечения» на Урале подписали трудовые контракты 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Школьники-участники проекта «Золотое сечение» — уральского аналога образовательного центра «Сириус» для талантливых детей — подписали отложенные трудовые контракты с IT-компаниями, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
"В Свердловской области завершилась вторая смена Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр „Золотое сечение“. По итогам трехнедельного обучения по сверхшкольной программе несколько детей подписали отложенные трудовые контракты с IT-компаниями. Эксперты — представители уральских предприятий — не только курировали проекты ребят в рамках работы фонда, но и изначально формировали повестку смены», — говорится в сообщении.
Всего по итогам смены были подписаны 10 отложенных трудовых контрактов между выпускниками «Золотого сечения» и IT-компаниями: три контракта по направлению «блокчейн» заключены с компанией «Сапфир», пять контрактов по направлению «большие данные» — с компанией «Иридиум» и два контракта по направлению «мультимедиа технологии» — с компанией ММВС «Мультимедиа Видеосистемы».
Десятиклассник Станислав Ильин из Нижнего Тагила, принявший участие во второй смене «Золотого сечения», рассказал РИА Новости в четверг, что проект, который он разработал в рамках обучения, называется «Поиск мошенников».
"Цель его — обезопасить людей от мошенников или неприятного общения по телефону. Это происходит за счет мобильного приложения, которое показывает метки — классы звонящих номеров. Это либо мошенники, либо обычные люди, либо сборщики долгов и так далее — всего около 16 классов", — отметил школьник. По его словам, классификация номеров происходит с помощью нейросети.
Образовательный фонд «Талант и успех» учредили в Сочи в декабре 2014 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Силами фонда там же был создан образовательный центр «Сириус». Цель работы центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.
Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром «Сириус» создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии был подписан главой региона Евгением Куйвашевым и руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой в декабре 2016 года. В августе 2017 года прошла первая проектная смена уральского образовательного центра «Золотое сечение».