Дети-участники «Золотого сечения» на Урале подписали трудовые контракты

"В Свердловской области завершилась вторая смена Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр „Золотое сечение“. По итогам трехнедельного обучения по сверхшкольной программе несколько детей подписали отложенные трудовые контракты с IT-компаниями. Эксперты — представители уральских предприятий — не только курировали проекты ребят в рамках работы фонда, но и изначально формировали повестку смены», — говорится в сообщении.

Всего по итогам смены были подписаны 10 отложенных трудовых контрактов между выпускниками «Золотого сечения» и IT-компаниями: три контракта по направлению «блокчейн» заключены с компанией «Сапфир», пять контрактов по направлению «большие данные» — с компанией «Иридиум» и два контракта по направлению «мультимедиа технологии» — с компанией ММВС «Мультимедиа Видеосистемы».

Десятиклассник Станислав Ильин из Нижнего Тагила, принявший участие во второй смене «Золотого сечения», рассказал РИА Новости в четверг, что проект, который он разработал в рамках обучения, называется «Поиск мошенников».

"Цель его — обезопасить людей от мошенников или неприятного общения по телефону. Это происходит за счет мобильного приложения, которое показывает метки — классы звонящих номеров. Это либо мошенники, либо обычные люди, либо сборщики долгов и так далее — всего около 16 классов", — отметил школьник. По его словам, классификация номеров происходит с помощью нейросети.

Образовательный фонд «Талант и успех» учредили в Сочи в декабре 2014 года по инициативе президента РФ Владимира Путина . Силами фонда там же был создан образовательный центр «Сириус». Цель работы центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.