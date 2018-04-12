«Выстрел в ногу». Экс-глава МИД Украины оценил разрыв отношений с Россией

Ранее президент Петр Порошенко поручил кабмину начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ. Украинский лидер также пообещал внести в Раду проект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией . Кроме того, Порошенко заявил о намерении последовать примеру США и ввести новые ограничения против российских бизнесменов.

Комментируя заявление украинского президента об усилении санкционного давления на Москву, Грищенко выразил сомнение в готовности Киева пойти на это. По мнению экс-министра, введение новых ограничений приведет к зеркальным мерам, что будет означать разрыв экономических связей между странами.

"Взаимная торговля ведется, в основном по критическим направлениям нашего экспорта и импорта, без которых довольно тяжело выжить всей экономике или, скажем, это будет иметь серьезные последствия. Если дальше мы пойдем по этому пути, то однозначно будет долгосрочный разрыв этих связей", — считает экс-глава украинского МИД

По словам Грищенко, такой вариант развития событий отрицательно скажется на ситуации в стране и сравним с «выстрелом в ногу».

"Думаю, что в нынешнем случае нужно балансировать между тем, что является важным с точки зрения внутренней политики — это стабильность и ощущение граждан Украины, что они живут в государстве, которое двигается по пути постепенного экономического роста, или же, исходя из так называемых принципиальных позиций, стрелять себе в ногу", — подчеркнул Грищенко.

Ранее Вашингтон в очередной раз расширил санкции в отношении Москвы. США ввели ограничения против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также в отношении нескольких высокопоставленных чиновников.