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«Выстрел в ногу». Экс-глава МИД Украины оценил разрыв отношений с Россией
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«Выстрел в ногу». Экс-глава МИД Украины оценил разрыв отношений с Россией 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал возможный разрыв отношений между Москвой и Киевом.
Ранее президент Петр Порошенко поручил кабмину начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ. Украинский лидер также пообещал внести в Раду проект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Кроме того, Порошенко заявил о намерении последовать примеру США и ввести новые ограничения против российских бизнесменов.
Комментируя заявление украинского президента об усилении санкционного давления на Москву, Грищенко выразил сомнение в готовности Киева пойти на это. По мнению экс-министра, введение новых ограничений приведет к зеркальным мерам, что будет означать разрыв экономических связей между странами.
"Взаимная торговля ведется, в основном по критическим направлениям нашего экспорта и импорта, без которых довольно тяжело выжить всей экономике или, скажем, это будет иметь серьезные последствия. Если дальше мы пойдем по этому пути, то однозначно будет долгосрочный разрыв этих связей", — считает экс-глава украинского МИД.
По словам Грищенко, такой вариант развития событий отрицательно скажется на ситуации в стране и сравним с «выстрелом в ногу».
"Думаю, что в нынешнем случае нужно балансировать между тем, что является важным с точки зрения внутренней политики — это стабильность и ощущение граждан Украины, что они живут в государстве, которое двигается по пути постепенного экономического роста, или же, исходя из так называемых принципиальных позиций, стрелять себе в ногу", — подчеркнул Грищенко.
Ранее Вашингтон в очередной раз расширил санкции в отношении Москвы. США ввели ограничения против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также в отношении нескольких высокопоставленных чиновников.
В частности, в санкционный список попали миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, компании En+ Group, группа «ГАЗ», "РусАл", «Базовый элемент», "Евросибэнерго", "Русские машины", группа «Ренова».
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