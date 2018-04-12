Ждать ли начала бойни в Сирии в пятницу 13-го

Многочисленные эксперты пока не могут прийти к однозначному выводу о том, чем закончится новое обострение ситуации в Сирии . Ждать ли кровавой бойни на Ближнем Востоке (а, возможно, и во всем мире) в пятницу, которая в апреле выпала на 13-е число, Dni.Ru спросили у экстрасенса.

Народная молва приписывает пятнице 13-го особые мистические свойства. Дескать, в этот день происходит все самое плохое. Разумеется, серьезное обострение международной обстановки в Сирии, которое почти поставило мир на грань полномасштабной войны, также связали с этой датой. Люди предположили, что этот день как нельзя лучше подойдет для соскальзывания мира в глобальный вооруженный конфликт или вовсе ядерную бойню.

Ожидать именно такого влияния магического числа на развитие международных отношений не стоит, уверены экстрасенсы. «Несмотря на то, что завтра пятница 13-е, не ждите никаких конкретных действий, и особенно атак на Сирию», — рассказала Dni.Ru ясновидящая Марианна Абравитова . «Вся история Трампа с его высказыванием из разряда блефа, просто проброса некой информации. Так конечно насторожено и серьезно относится ко всему этому не стоит», — добавила она.

"Если кто-то и как-то начинает какие-то боевые, военные действия, то уж точно не с их объявления. Все мировые войны, вспомните историю, начинались внезапно. Если мы слышим, что через день, через час ждите атаки, то этого политические игры, сродни армреслингу. Кто кого больше напугает", — успокоила экстрасенс самых пугливых.

Тем не менее, определенную опасность этот день в себе все же несет. «А вообще если не касаться политики, то этот день безусловно особенный», — заметила Марианна Абравитова. По ее словам, дело тут не в магии самого числа, а в том, что люди сами так его воспринимают. «Дело в том, что каждый человек на Земле понимает то пятница 13 некий дявольский и сатанинский день, то все наши мысли и страхи сплетаются в один большой экгрегор, и действительно отдают зеркалку на землю», — объяснила она.

"Необходимо быть внимательными в этот день практически ко всему. Не стоит заниматься в этот период экстремальными видами спорта, проявлять активность в виде бесшабашной езды за рулем и многое другое, что связано с травматичностью. Реально есть статистика, что в этот день количества травм и несчастных случаев по показателям выше, чем в остальные другие дни", — подчеркнула ясновидящая.