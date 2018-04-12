«Марсианская красота!»: Ксения Собчак прогулялась по парку Аризоны

Ксения Собчак поразила своих подписчиков ослепительной красотой одного из самых «неземных» мест планеты. Журналистка прогулялась по национальному парку Аризоны ( США ), где, безусловно, невозможно было не сфотографироваться. Она поделилась местными красотами в Инстаграме, пробудив в фолловерах желание отправиться на этот Марс на Земле.

Прогулявшись по национальному парку, больше напоминающему красную планету, Ксения Собчак поделилась впечатлениями. Она призналась, что уже не первый раз приезжает в Аризону и бывала в разных её местах, но в этом невероятном парке она оказалась впервые. Конечно, очутившись среди такой красоты, не сфотографироваться на память было бы большой глупостью. Розовые просторы кружат голову своими неземными видами и создают впечатление пребывания где-то на Марсе. «Тишина, невероятная архитектура и эстетство в каждой детали. Сюда можно смело ехать на медовый месяц, или отметить праздник своей компанией, как это сделали мы.», — написала Ксения.

Подписчики Собчак зарядились насыщенными цветами, наполнившими ленту их Инстаграма, и принялись выражать восхищение и расспрашивать у Ксении, во сколько же ей обошлось путешествие. По их словам, ради такого они готовы даже взять кредит, ведь на сегодняшний день в мире осталось очень мало мест, способных удивить, да и заезженные туристами пирамиды в Египте им уже наскучили. Кстати, в Америку Ксения отправилась вместе с большой компании друзей, в числе которых Ника Белоцерковская Матильда Шнурова . Звёздные туристы весело проводят время, разъезжая по достопримечательностям штата. «Невероятная красота..» «Почувствовала себя на Марсе» «Марсианская красота!» «Как же хочется туда! Не пожалела бы денег!» «Скажите, сколько это стоит! Я уже бегу оформлять кредит!»

После прогулки по такому парку и не захочется лететь в космос, в который, кстати в скором времени можно будет отправиться. Американцы планируют построить отель в открытом космосе для жителей Земли. Только вот позволить себе такое удовольствие мало кто сможет, поэтому, желая почувствовать себя на другой планете, лучше последовать примеру Ксении Собчак и отправиться в Аризону.