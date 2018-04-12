«Марсианская красота!»: Ксения Собчак прогулялась по парку Аризоны 

Ксения Собчак поразила своих подписчиков ослепительной красотой одного из самых «неземных» мест планеты. Журналистка прогулялась по национальному парку Аризоны (США), где, безусловно, невозможно было не сфотографироваться. Она поделилась местными красотами в Инстаграме, пробудив в фолловерах желание отправиться на этот Марс на Земле.
Прогулявшись по национальному парку, больше напоминающему красную планету, Ксения Собчак поделилась впечатлениями. Она призналась, что уже не первый раз приезжает в Аризону и бывала в разных её местах, но в этом невероятном парке она оказалась впервые. Конечно, очутившись среди такой красоты, не сфотографироваться на память было бы большой глупостью. Розовые просторы кружат голову своими неземными видами и создают впечатление пребывания где-то на Марсе. «Тишина, невероятная архитектура и эстетство в каждой детали. Сюда можно смело ехать на медовый месяц, или отметить праздник своей компанией, как это сделали мы.», — написала Ксения.
Подписчики Собчак зарядились насыщенными цветами, наполнившими ленту их Инстаграма, и принялись выражать восхищение и расспрашивать у Ксении, во сколько же ей обошлось путешествие. По их словам, ради такого они готовы даже взять кредит, ведь на сегодняшний день в мире осталось очень мало мест, способных удивить, да и заезженные туристами пирамиды в Египте им уже наскучили. Кстати, в Америку Ксения отправилась вместе с большой компании друзей, в числе которых Ника Белоцерковская и Матильда Шнурова. Звёздные туристы весело проводят время, разъезжая по достопримечательностям штата. «Невероятная красота..» «Почувствовала себя на Марсе» «Марсианская красота!» «Как же хочется туда! Не пожалела бы денег!» «Скажите, сколько это стоит! Я уже бегу оформлять кредит!»
После прогулки по такому парку и не захочется лететь в космос, в который, кстати в скором времени можно будет отправиться. Американцы планируют построить отель в открытом космосе для жителей Земли. Только вот позволить себе такое удовольствие мало кто сможет, поэтому, желая почувствовать себя на другой планете, лучше последовать примеру Ксении Собчак и отправиться в Аризону.