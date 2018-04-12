Ещё
Минздрав Удмуртии: в Ижевске может быть построен второй перинатальный центр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минздрав Удмуртии: в Ижевске может быть построен второй перинатальный центр 

Rambler News Service 1 час назад
Минздрав Удмуртии рассматривает вопрос строительства второго перинатального центра в Ижевске, сообщила замминистра здравоохранения республики Людмила Гузнищева.
«Показатели младенческой и материнской смертности по республике неплохие, но имеются еще и резервы снижения особенно младенческой смертности. Материнской не должно быть вообще на территории республики. В дальнейшем мы планируем совершенствовать трехуровневую систему родовспоможения, централизацию службы с перспективой строительства еще одно перинатального центра в Удмуртии», — цитирует Udm-info Гузнищеву.
Она отметила, что в Ижевске несколько роддомов не отвечают современным требованиям.
«В этих учреждениях должен соблюдаться строгий санитарно-эпидемиологический режим. На сегодняшний день база вот этих родильных домов в Ижевске свой ресурс исчерпала. И если бы мы для жителей построили перинатальный центр и заменили все роддомы — это был бы идеальный вариант», — отметила она.
Rambler News Service: последние новости
Путин поручил законодательно исключить необоснованную блокировку банками счетов юрлиц и физлиц «Магнит» в Ростове-на-Дону оштрафовали за нарушение закона о правах инвалидов ФСК обсуждает с General Electric локализацию производства оборудования в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы возможные цели для удара США по Сирии332
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники298
США положили глаз на Северный морской путь411
Суд изменил приговор Улюкаеву217
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии198
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение