Минздрав Удмуртии: в Ижевске может быть построен второй перинатальный центр

Минздрав Удмуртии рассматривает вопрос строительства второго перинатального центра в Ижевске , сообщила замминистра здравоохранения республики Людмила Гузнищева.

«Показатели младенческой и материнской смертности по республике неплохие, но имеются еще и резервы снижения особенно младенческой смертности. Материнской не должно быть вообще на территории республики. В дальнейшем мы планируем совершенствовать трехуровневую систему родовспоможения, централизацию службы с перспективой строительства еще одно перинатального центра в Удмуртии», — цитирует Udm-info Гузнищеву.

Она отметила, что в Ижевске несколько роддомов не отвечают современным требованиям.

«В этих учреждениях должен соблюдаться строгий санитарно-эпидемиологический режим. На сегодняшний день база вот этих родильных домов в Ижевске свой ресурс исчерпала. И если бы мы для жителей построили перинатальный центр и заменили все роддомы — это был бы идеальный вариант», — отметила она.