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Власти выплатят компенсацию семье умершей от инъекции формалина женщины
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Власти выплатят компенсацию семье умершей от инъекции формалина женщины 

РИА Новости 1 час назад
САМАРА, 12 апр — РИА Новости. Власти Ульяновской области выделят 1 миллион рублей из резервного фонда правительства региона семье женщины, которая умерла после того, как ей в медсанчасти вместо физраствора ввели формалин, соответствующее распоряжение дал губернатор Сергей Морозов, сообщает в четверг пресс-служба правительства области.
Инцидент, который привел к смерти женщины, произошел 15 марта в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска. После плановой хирургической операции одним из медработников в организм 28-летней пациентки был ошибочно введен формалин. Женщину госпитализировали в реанимацию, а позже перевезли в Москву, где она скончалась 5 апреля. Следователи возбудили дело по статье 118 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью, позже ее переквалифицировали на ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
"По поручению главы региона на эти цели из резервного фонда правительства Ульяновской области будет выделен 1 миллион рублей", — говорится в сообщении.
Морозов еще раз выразил соболезнования семье и близким скончавшейся женщины.
"Приношу также извинения за чиновничью волокиту при выделении средств на организацию похорон. Как я и обещал, правительством Ульяновской области будет оказана максимальная поддержка", — цитирует губернатора пресс-служба.
Ранее сообщалось, что допустившие ошибку сотрудники были уволены, представители администрации медсанчасти получили выговор и штраф. По поручению главы региона от занимаемой должности также освобожден главврач медсанчасти, где произошло ЧП. Правительство Ульяновской области также обратилось в Минздрав РФ с просьбой провести аудит работы учреждений здравоохранения региона.
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