Летчик‐космонавт Максим Сураев рассказал одинцовским школьникам о «встрече» с НЛО

Летчик‐космонавт Максим Сураев в День космонавтики встретился с учениками областной гимназии имени Примакова и рассказал о своей профессии, передал корреспондент «360».

На празднике Максим Суравев рассказал и о мистических историях покорения космоса. Так, однажды члены экипажа стали видеть яркий сигнал, который поступал в иллюминатор примерно раз в минуту. Можно было подумать, что это НЛО пытается связаться с Землей.

Я пошел и взял бинокль, начал смотреть, что это. Оказалось, у нас вся станция и все корабли покрыты

экранно-вакуумной

тепловой изоляцией. То есть это такой пирог из материала и фольги, который защищает от перепада температуры, плюс микрометеорная защита. Когда космонавт выходил в открытый космос, кусочек этой фольги просто оторвался, потихоньку дрейфует, отдаляется от станции и вращается

— Максим Сураев.

Сураев провел за пределами Земли в общей сложности около года, работал на МКС в 2010 и 2014 годах и даже побывал за пределами станции — в открытом космосе. На своем примере он рассказал детям, как важно идти вперед и ничего не бояться, даже если очень сложно.

Это много работы, это цель, достижение цели, не сразу, самое главное — не сдаваться, идти вперед и работать

— Максим Сураев.

Летчик-космонавт

отметил самые интересные вопросы встречи. Ими стали «как преодолеть свои страхи» и «как едят космонавты». Победителям Максим Сураев вручил подарки — плакаты с автографом.