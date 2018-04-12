Авиастроители России стали участниками донорского марафона в ГКБ №52 

Представители Объединенной авиастроительной корпорации стали участниками донорского марафона, который проходит в горбольнице №52 района Щукино. 54 донора сдали 24,3 литра крови.
— Идея организовать день донора в нашей отрасли родилась в 2016 году. И вот уже третий год совместно с нашими партнерами из Союза машиностроителей России мы приходим сюда, к нашим друзьям из городской клинической больницы № 52, и сдаем безвозмездно кровь для всех, кому она сможет помочь победить болезнь, а нередко и спасти жизнь. Я сам являюсь донором и считаю, что это очень здорово — помогать другим, — рассказал начальник отдела по работе с регионами ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Роман Журавлев.
Объединенная авиастроительная корпорация является членом Союза машиностроителей России и включает в себя предприятия, выпускающие всемирно известные самолеты: «МиГ», «Ил», «Су», «Ту».
Напомним, донорский марафон в ГКБ №52 завершится 13 апреля. Участников ждут с 8.30 до 14.00. При себе необходимо иметь паспорт РФ. Адрес: ул. Пехотная, д. 3, корп. 1 (3 этаж).