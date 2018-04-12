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Морской котик, который не прочь стать циркачом
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Морской котик, который не прочь стать циркачом 

Вечерняя Москва 28 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Точку в номере ставит северный морской котик Пират, который живет в павильоне «Ластоногие» в Московском зоопарке.
Кто-то из посетителей зоосада обронил в бассейн монетку, наверное, чтобы еще раз сюда вернуться. Подобно настоящей грозе морей, Пират мгновенно подплыл к пятирублевому кладу, поднял его зубами и начал кружиться в воде.
Пират — любимец москвичей, ему нравится внимание публики, и кажется, он был бы не прочь сменить род деятельности с просветителя на циркача: он и кувыркается, и крутит сальто, и высоко подпрыгивает над водой.
А в другом вольере серые тюлени лениво смотрят на своего активного соседа. Кажется, они себя чувствуют, как сурки, которые только вчера вернулись из зимней спячки.
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