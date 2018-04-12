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Лесопарковую зону выбрали для проведения субботника в Протвине
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Лесопарковую зону выбрали для проведения субботника в Протвине 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: РИАМО
Региональный Госадмтехнадзор определил место для проведения субботника, который состоится 14 апреля в подмосковном Протвине, сообщила в четверг начальник ведомства Татьяна Витушева.
«Сотрудники территориального отдела №26 Госадмтехнадзора Московской области по городу Протвино в ходе сезонной профилактической операции «Подснежник» по выявлению зимних мусорных скоплений определили место для проведения субботника 14 апреля», — сказала Витушева.
Она добавила, что в ходе рейда инспекторы выяснили, что лесопарковая зона, расположенная между ТЦ «Слава» и спорткомплексом «Старт», после таяния снега плотно покрыта мусором. По факту выявленного правонарушения в отношении ответственного юридического лица МБУ «КВАР» возбуждено дело об административном правонарушении.
Именно эту зону инспекторы выбрали в качестве участка для проведения первого весеннего субботника.
Таким образом, все желающие смогут принять участие в очистке общественного места отдыха. По предварительной оценке Витушевой, энтузиастам предстоит вывезти около 25 кубометров мусора и опавшего сухостоя.
Планируется, что на общеобластные субботники 14 и 21 апреля в регионе выйдут до 1 миллиона человек.
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