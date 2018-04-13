На улице Советской в центре Волгограда начали менять прошлогодний асфальт

В Центральном районе Волгограда начали традиционный ремонт дороги на улице Советской. Рабочие срезают старый — новый асфальт, застеленный в прошлом году.

— В городе полно дорог, ставших непроходимыми для машин. Но вместо их ремонта дорожники вновь решили перекроить улицу Советскую, — рассуждает волгоградец Александр Щербатин. — И даже нельзя возмутиться. Скажут: чего, мол, ноешь. Улицу в центре города каждый год закатывают в новый асфальт.

В пресс-службе администрации Волгограда в свою очередь добавили, что дорожники ремонтируют участок от 13-й Гвардейской до 7-й Гвардейской.

— На дороге работает фрезеровальная машина, срезающая сразу два метра дорожного полотна, — уточнили в пресс-службе мэрии. — Убрав все старое покрытие, дорожники закатают два слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона.

В мэрии пообещали, что после себя новый асфальт оставят и коммунальщики, в очередной раз перекопавшие участок улицы Советской.

О том, что уложенное в прошлом году покрытие затрещало по швам, V1.ru писал еще в начале весны. Огромные ямы в администрации города объяснили временным покрытием.

После масштабного обследования дорог города, специалисты пришли к ободряющему мнению: 90% дорог Волгограда отлично пережили зиму и не дрогнули перед осадками.