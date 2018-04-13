Ещё
На улице Советской в центре Волгограда начали менять прошлогодний асфальт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На улице Советской в центре Волгограда начали менять прошлогодний асфальт 

v1.ru 59 минут назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда начали традиционный ремонт дороги на улице Советской. Рабочие срезают старый — новый асфальт, застеленный в прошлом году.
— В городе полно дорог, ставших непроходимыми для машин. Но вместо их ремонта дорожники вновь решили перекроить улицу Советскую, — рассуждает волгоградец Александр Щербатин. — И даже нельзя возмутиться. Скажут: чего, мол, ноешь. Улицу в центре города каждый год закатывают в новый асфальт.
В пресс-службе администрации Волгограда в свою очередь добавили, что дорожники ремонтируют участок от 13-й Гвардейской до 7-й Гвардейской.
— На дороге работает фрезеровальная машина, срезающая сразу два метра дорожного полотна, — уточнили в пресс-службе мэрии. — Убрав все старое покрытие, дорожники закатают два слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона.
В мэрии пообещали, что после себя новый асфальт оставят и коммунальщики, в очередной раз перекопавшие участок улицы Советской.
О том, что уложенное в прошлом году покрытие затрещало по швам, V1.ru писал еще в начале весны. Огромные ямы в администрации города объяснили временным покрытием.
После масштабного обследования дорог города, специалисты пришли к ободряющему мнению: 90% дорог Волгограда отлично пережили зиму и не дрогнули перед осадками.
v1.ru: последние новости
В Волгограде закрыли кинотеатр в «Европе Сити Молл» из-за нарушений пожарной безопасности Жителям Волгограда, растлевавшим собственную дочь, вынесли приговор В Волгограде школьники рассказали о будущем космонавтики на «Гагаринских чтениях»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии72
В Балтийском море рухнул Ка-2931
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы39
РФ резко ответила на заявление США385
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН405
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:00
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии
Личный счет
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение