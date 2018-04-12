На улице Краснополянской в Волгограде асфальт просел на месте коммунальных траншей

Дзержинском районе Волгограда на улице Краснополянской восстановленный на месте прошлогодних коммунальных раскопок асфальт провалился из-за просадки грунта. Неприятность «отъела» у местных жителей кусок пешеходной дорожки.

Сегодня в микрорайоне Жилгородок по просьбам горожан побывал активист Алексей Ульянов . Волгоградец снял на видео причину многочисленных жалоб. На видео, опубликованном в Сети, хорошо видно, что пешеходная дорожка буквально раскололась надвое. Часть тротуара, восстановленная подрядчиком компаний «Концессии теплоснабжения», провалилась из-за просадки грунта.

Провалился асфальт

— После проведения ремонта на тепловых сетях «Концессии теплоснабжения» восстановили асфальтобетонное покрытие, — говорит Алексей Ульянов. — Но, к сожалению, работы были проведены так, что буквально через несколько месяцев это покрытие провалилось. Этот тротуар пользуется большой популярностью у местных жителей. Набравшись терпения, в конце года они ждали окончания работ. Работы провели, но некачественно.

В компании «Концессии теплоснабжения» V1.ru сообщили, что в ближайшее время выявленные дефекты будут устранены. Тротуар подрядчик устранит за свои деньги.

— Дефекты, выявленные на месте восстановления благоустройства после реконструкции тепловой сети на улице Краснополянской, будут устранены за счет подрядчика, — сообщили в пресс-службе компании. — Уже получено гарантийное письмо от подрядной организации с обязательствами устранить выявленные после зимы повреждения.