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В Самаре определят лучшего волонтёра области
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В Самаре определят лучшего волонтёра области 

ТРК Губерния 33 минуты назад
Ни одного дня без доброго дела. В Самаре в 16-й раз определяют лучшего волонтёра области. Участие принимают как школьники, так и студенты. Многие в движении уже не один год и готовы делиться своим опытом с коллегами. О тех, кто хочет изменить мир в лучшую сторону.
Дарья Васильева в своём родном селе Утёвка помогает пожилым людям, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны. 6 лет назад она стала волонтёром, последовав примеру сестры. Теперь девушка применяет опыт на деле, чтобы стать лучшим добровольцем области: на конкурс приехала, уже имея конкретные идеи.
В областном конкурсе «Лучший волонтёр», который проходит уже в 16-й раз, Дарья участвует впервые. Выиграть ей будет трудно: на очный этап отобрали лучших юных добровольцев области. С каждым годом меняется не только формат, но и уровень самих участников: многие школьники и студенты в движении уже несколько лет.
Волонтёрское движение в Самарской области, в том числе в сфере профилактики вредных привычек, постоянно развивается. Результат работы добровольцев налицо: всё больше молодых людей ставят в приоритет своё здоровье.
Активной помощью занимаются и более 30 добровольцев, участвующих в этом конкурсе. Организаторы надеются, что в следующем году их станет ещё больше.
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