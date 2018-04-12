В Самаре определят лучшего волонтёра области

Ни одного дня без доброго дела. В Самаре в 16-й раз определяют лучшего волонтёра области. Участие принимают как школьники, так и студенты. Многие в движении уже не один год и готовы делиться своим опытом с коллегами. О тех, кто хочет изменить мир в лучшую сторону.

Дарья Васильева в своём родном селе Утёвка помогает пожилым людям, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны. 6 лет назад она стала волонтёром, последовав примеру сестры. Теперь девушка применяет опыт на деле, чтобы стать лучшим добровольцем области: на конкурс приехала, уже имея конкретные идеи.

В областном конкурсе «Лучший волонтёр», который проходит уже в 16-й раз, Дарья участвует впервые. Выиграть ей будет трудно: на очный этап отобрали лучших юных добровольцев области. С каждым годом меняется не только формат, но и уровень самих участников: многие школьники и студенты в движении уже несколько лет.

Волонтёрское движение в Самарской области , в том числе в сфере профилактики вредных привычек, постоянно развивается. Результат работы добровольцев налицо: всё больше молодых людей ставят в приоритет своё здоровье.

Активной помощью занимаются и более 30 добровольцев, участвующих в этом конкурсе. Организаторы надеются, что в следующем году их станет ещё больше.