С граблями в руках: в Самаре студенты и волонтеры вышли на «гагаринский» субботник

Самаре состоялся «гагаринский» субботник. Помочь городу преобразиться после зимы в субботу, 14 апреля, вышли муниципальные служащие, сотрудники предприятий, студенты, предприниматели и волонтеры.

Совместными усилиями жители привели в порядок парки, скверы, бульвары, дворы и территории, прилегающие к главным городским предприятиям и социальным объектам. Кроме того, в этот день на центральных улицах покрасили фасады зданий.

К наведению порядка на бульваре по улице Осипенко присоединилась и Елена Лапушкина

— Перед тем, как присоединиться к убирающимся, я посетила ряд городских территорий и была приятно удивлена количеством людей, вышедших на улицы. В этом году весна в Самару пришла поздно, снег на газонах еще далеко не везде растаял, земля окончательно не просохла, но это не помешало самарцам вооружиться хорошим настроением и подключиться к благоустройству родного города, — рассказала глава города.