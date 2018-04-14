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С граблями в руках: в Самаре студенты и волонтеры вышли на «гагаринский» субботник
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С граблями в руках: в Самаре студенты и волонтеры вышли на «гагаринский» субботник 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре состоялся «гагаринский» субботник. Помочь городу преобразиться после зимы в субботу, 14 апреля, вышли муниципальные служащие, сотрудники предприятий, студенты, предприниматели и волонтеры.
Совместными усилиями жители привели в порядок парки, скверы, бульвары, дворы и территории, прилегающие к главным городским предприятиям и социальным объектам. Кроме того, в этот день на центральных улицах покрасили фасады зданий.
К наведению порядка на бульваре по улице Осипенко присоединилась и Елена Лапушкина.
— Перед тем, как присоединиться к убирающимся, я посетила ряд городских территорий и была приятно удивлена количеством людей, вышедших на улицы. В этом году весна в Самару пришла поздно, снег на газонах еще далеко не везде растаял, земля окончательно не просохла, но это не помешало самарцам вооружиться хорошим настроением и подключиться к благоустройству родного города, — рассказала глава города.
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