Ещё
Кандидат на пост главы Госдепа выступил против строительства «Северного потока-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кандидат на пост главы Госдепа выступил против строительства «Северного потока-2» 

Rambler News Service 36 минут назад
Кандидат на пост главы Госдепа США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео в ходе слушаний в Конгрессе выступил против строительства «Северного потока-2». Видеофрагмент его выступления размещен в YouTube.
«Я с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к дискуссии о ‘’Северном потоке-2’’, в особенности чтобы убедиться в том, что этому проекту есть альтернативы, которые будут в интересах Запада, а не Владимира Путина», — отметил Помпео.
Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт в ходе брифинга [заявляла] (https://rns.online/energy/SSHa-gotovi-vvodit-sanktsii-protiv-rabotayuschih-s-Severnim-potokom-2-kompanii—2018-03-21/), что против компаний, работающих с Россией в сфере трубопроводов, которые поставляют энергоресурсы, могут быть введены санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций CAATSA. В частности, речь идет о „Северном потоке-2“. Она также напомнила, что правительство США выступает против строительства этого газопровода.
»Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток-2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.
Rambler News Service: последние новости
Путин поручил законодательно исключить необоснованную блокировку банками счетов юрлиц и физлиц Генпрокуратуру попросили лишить Тулеева депутатского мандата ФСК обсуждает с General Electric локализацию производства оборудования в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США положили глаз на Северный морской путь307
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники265
Суд изменил приговор Улюкаеву201
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии195
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии59
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение