Кандидат на пост главы Госдепа выступил против строительства «Северного потока-2» 

Кандидат на пост главы Госдепа США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео в ходе слушаний в Конгрессе выступил против строительства «Северного потока-2». Видеофрагмент его выступления размещен в YouTube.
«Я с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к дискуссии о ‘’Северном потоке-2’’, в особенности чтобы убедиться в том, что этому проекту есть альтернативы, которые будут в интересах Запада, а не Владимира Путина», — отметил Помпео.
Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт в ходе брифинга [заявляла] (https://rns.online/energy/SSHa-gotovi-vvodit-sanktsii-protiv-rabotayuschih-s-Severnim-potokom-2-kompanii—2018-03-21/), что против компаний, работающих с Россией в сфере трубопроводов, которые поставляют энергоресурсы, могут быть введены санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций CAATSA. В частности, речь идет о „Северном потоке-2“. Она также напомнила, что правительство США выступает против строительства этого газопровода.
»Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток-2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.