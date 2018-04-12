Испытание холодом: юнармейцы побывали на Северном полюсе

Необъятная снежная гладь, белая безбрежная пустыня. Белое безмолвие, как по Высоцкому. До Северного полюса рукой подать. Это северные границы России , на которых побывал московский «юнармеец» Равиль Азымов. Эта экспедиция стала самым ярким, необычным приключением школьника в жизни. Впечатлениями он поделился с корреспондентом «ВМ».

Предложение отправиться в путешествие на самый край земли было неожиданным. С ним руководство столичной «Юнармии» обратилось к двум членам регионального штаба, 18-летним Равилю Азымову и Марии Вельматовой. Отказываться ребята не стали, ведь такие приключения случаются, без преувеличения, раз в жизни.

— Вы только представьте себе, какая романтика: Новая Земля, Северный Ледовитый океан, — говорит Равиль. — Звучит как поэзия! Правда, родители мои поначалу заволновались. Все-таки путь нам предстоял в 4 тысячи километров. Родителей удалось убедить. Затем предстояло собраться в дорогу так, чтобы пройти испытание суровыми морозами. Но все равно ребята не рассчитали: сначала экипировка подвела в Архангельске , а потом не прошли испытание и суровым климатом Новой Земли.

— В столице Поморья стояли 30-градусные морозы и бушевал сильный буран, — рассказывает Азымов. — Погода была нелетная, так что нам пришлось задержаться. Из аэропорта нас повезли в магазин, где мы пополнили запас теплых вещей. И если в Архангельске экипировка оказалась подходящей, то на Новой Земле дела обстояли куда хуже. Там морозы были уже за 40.

Юноша с восторгом рассказывает о том, что глядя в иллюминатор по пути к Новой Земле, наблюдал затерянный в снегах небольшой военный городок.

— Там живут военные с семьями, поэтому есть и детский сад, и школа, и даже бассейн. Жаль, что было мало времени и не удалось его осмотреть как следует, — делится Азымов.

Помня мультфильм про медвежонка Умку, Равиль думал, что может встретить на Севере белых медведей и посмотреть на них издалека. Тем более что старожилы рассказывали о том, что эти животные нередко выходят к людям. Но в этот раз они не появились. А ведь так хотелось! Впрочем, песцы и лемминги тоже скрывались от людей.

— Очень впечатлен! И если еще раз представится возможность поехать в такую экспедицию, то с радостью соглашусь, — сказал Равиль Азымов.