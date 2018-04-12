Испытание холодом: юнармейцы побывали на Северном полюсе 

Необъятная снежная гладь, белая безбрежная пустыня. Белое безмолвие, как по Высоцкому. До Северного полюса рукой подать. Это северные границы России, на которых побывал московский «юнармеец» Равиль Азымов. Эта экспедиция стала самым ярким, необычным приключением школьника в жизни. Впечатлениями он поделился с корреспондентом «ВМ».
Предложение отправиться в путешествие на самый край земли было неожиданным. С ним руководство столичной «Юнармии» обратилось к двум членам регионального штаба, 18-летним Равилю Азымову и Марии Вельматовой. Отказываться ребята не стали, ведь такие приключения случаются, без преувеличения, раз в жизни.
— Вы только представьте себе, какая романтика: Новая Земля, Северный Ледовитый океан, — говорит Равиль. — Звучит как поэзия! Правда, родители мои поначалу заволновались. Все-таки путь нам предстоял в 4 тысячи километров. Родителей удалось убедить. Затем предстояло собраться в дорогу так, чтобы пройти испытание суровыми морозами. Но все равно ребята не рассчитали: сначала экипировка подвела в Архангельске, а потом не прошли испытание и суровым климатом Новой Земли.
— В столице Поморья стояли 30-градусные морозы и бушевал сильный буран, — рассказывает Азымов. — Погода была нелетная, так что нам пришлось задержаться. Из аэропорта нас повезли в магазин, где мы пополнили запас теплых вещей. И если в Архангельске экипировка оказалась подходящей, то на Новой Земле дела обстояли куда хуже. Там морозы были уже за 40.
Юноша с восторгом рассказывает о том, что глядя в иллюминатор по пути к Новой Земле, наблюдал затерянный в снегах небольшой военный городок.
— Там живут военные с семьями, поэтому есть и детский сад, и школа, и даже бассейн. Жаль, что было мало времени и не удалось его осмотреть как следует, — делится Азымов.
Помня мультфильм про медвежонка Умку, Равиль думал, что может встретить на Севере белых медведей и посмотреть на них издалека. Тем более что старожилы рассказывали о том, что эти животные нередко выходят к людям. Но в этот раз они не появились. А ведь так хотелось! Впрочем, песцы и лемминги тоже скрывались от людей.
— Очень впечатлен! И если еще раз представится возможность поехать в такую экспедицию, то с радостью соглашусь, — сказал Равиль Азымов.