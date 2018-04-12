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Жданова: Мы стремимся возродить славу забайкальской промышленности
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Жданова: Мы стремимся возродить славу забайкальской промышленности 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
Наталья Николаевна, Дни Забайкальского края в Совете Федерации — не рядовое для вас событие. Чем вызвано такое внимание сенаторов?
Наталья Жданова: Дни Забайкальского края прошли сразу после такого значимого для нашей страны события, как выборы президента Российской Федерации. Это начало очередного цикла в развитии государства, новые планы и надежды. Забайкалье в полной мере готово включиться в решение поставленных президентом задач по ускорению социально-экономического развития. Наш регион один из многих субъектов, достойных внимания и поддержки. И в то же время он уникален по своей истории, многонациональной культуре и особому географическому положению. Сегодня мы стремимся возродить былую славу забайкальской промышленности и сельского хозяйства. Убеждена, что этому будут содействовать те конкретные решения, которые мы обсуждали в ходе совместной работы с Советом Федерации.
Какие впечатления у вас остались от прошедших Дней Забайкальского края?
Наталья Жданова: Прежде всего хотелось бы поблагодарить сенаторов за сотрудничество и поддержку. Отдельные слова благодарности хочу сказать председателю верхней палаты парламента Валентине Ивановне Матвиенко. С самого первого дня совместной работы мы ощущаем ее поддержку. Со многими вопросами обращаемся к ней лично. Последний яркий пример — восстановление законсервированного рудника N 6 Приаргунского горно-химического объединения в Краснокаменске. Нам удалось получить поддержку, и 13 марта состоялась заливка первой понизительной площадки для начала работы рудника. Теперь важно дождаться федерального финансирования в объеме 2,5 миллиарда рублей, о котором шла речь в поручении президента относительно этого рудника и в рекомендациях сенаторов. Надеемся, что Минфин России прислушается и профинансирует проект в полном объеме. Со стороны сенаторов и председателей комитетов Совета Федерации мы получили полную поддержку. Большинство наших предложений включены в проект итогового постановления Совета Федерации. Конечно, не могу не отметить большую работу сенаторов от Забайкальского края Баира Жамсуева и Степана Жирякова. Именно они инициировали проведение Дней Забайкальского края в Совете Федерации и приняли большое участие в их подготовке.
Предложение о разработке на федеральном уровне комплексного плана развития Забайкалья под держали президент страны и правительство
В целом наша делегация удовлетворена той работой, которая проходила в течение трех дней в Совете Федерации. На заседаниях комитетов был затронут весь комплекс наиболее актуальных для Забайкальского края вопросов.
Какие конкретно темы обсуждались?
Наталья Жданова: Одной из первых тем стало начисление на минимальный размер оплаты труда районного коэффициента и процентных надбавок за работу в местностях с особыми климатическими условиями в соответствии с решением Конституционного суда. На эти цели Забайкальскому краю необходимо дополнительно 2,9 миллиарда рублей. Обсудили также строительство инфраструктуры рудника N 6 в Краснокаменске. В частности, речь шла о выделении на эти цели в 2018 году 2,4 миллиарда рублей.
Другим ключевым вопросом стало развитие инфраструктуры Забайкалья. Мы рассказали о необходимости увеличить финансирование содержания дорог до миллиарда рублей в год, чтобы привести их в надлежащее состояние. Также речь шла о реконструкции аэропортов в Чите и поселке Чара. Начался процесс передачи имущественного комплекса аэропорта Чара из федеральной собственности в собственность региона. Совместно с Байкальской горной компанией мы подготовили предпроектную документацию по реконструкции аэропорта и считаем чрезвычайно важным решение вопроса о его включении в государственную программу развития региональных аэропортов.
В связи с развитием месторождений севера Забайкальского края к 2030 году планируется увеличить объемы перевозок пассажиров через аэропорт Чара до 40 тысяч человек в год, а объемы перевозки грузов до 800 тонн.
Мы также рассказали о потребностях приграничных территорий региона в сотовой связи. Присутствующий на заседании министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров признал, что пока системного решения для обеспечения всех 208 отдаленных сел Забайкальского края устойчивой связью и Интернетом нет. По его словам, на решение инфраструктурных проблем необходимо около 600 миллионов рублей. Министр обратился к сенаторам с просьбой поддержать предложение региона о выделении необходимых средств и включить его в решение комитета.
Наиболее острое обсуждение вызвало наше предложение включить Забайкальский край в зону свободного перетока «Сибирь». По нашему мнению, это и позволит снизить цены на электроэнергию для потребителей на 17 — 19 процентов.
Вы уже два года возглавляете Забайкальский край. Какие первоочередные задачи удалось решить?
Наталья Жданова: Два года назад основной задачей была стабилизация финансовой ситуации в регионе, обеспечение своевременных выплат зарплат и пособий. Мы это сделали и сегодня сосредоточены на решении задач экономического роста. Президент и правительство России уже поддержали ряд наших предложений. Это разработка на уровне федерального правительства комплексного плана развития региона, включение Забайкалья в концепцию развития приграничных территорий, разработка спецразделов в рамках госпрограмм и ряд других решений.
Забайкалье граничит с Китаем. Как развиваются экономические контакты с этой страной?
Наталья Жданова: Наш регион становится передовой контактной зоной для развития приграничного сотрудничества. Именно поэтому много внимания мы уделили работе в комитете Совета Федерации по международным делам. В результате получили поддержку членов комитета в том, что необходимо развивать нормативно-правовую базу, регламентирующую специфику приграничного сотрудничества, снимать ограничения на поставку российской сельхозпродукции, а также развивать приграничную инфраструктуру. В том числе реконструировать пункты пропуска.
Какие крупные проекты реализуются сегодня на территории края, что делается для привлечения инвесторов?
Наталья Жданова: Мы ведем системную работу по презентации потенциала края на различных площадках. За последние два года такие презентации прошли в Москве и Пекине. Всегда участвуем в основных экономических форумах России и целенаправленно создаем привлекательные условия для работы инвесторов. В крае реализуется 28 крупных инвестпроектов на общую сумму более 800 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать более 26 тысяч рабочих мест и обеспечить потенциальные налоговые поступления в объеме более 29 миллиардов рублей в год в бюджеты всех уровней к 2036 году. В эти проекты уже вложено более 230 миллиардов рублей, создано около 5 тысяч рабочих мест. Важным событием не только для Забайкалья, но и для России в целом стал запуск 31 октября 2017 года Быстринского ГОКа. Это мощнейшее предприятие, оснащенное новейшими технологиями и отвечающее мировым экологическим стандартам. Оно обеспечит создание более 3 тысяч рабочих мест. Именно создание выгодных условий для инвестора позволило реализовать этот проект. Начато проектирование уникального по масштабу и сложности проекта освоения Удоканского месторождения меди. Инвестиции в него составят около 200 миллиардов рублей, а реализация позволит создать 3 тысячи новых рабочих мест на этапе эксплуатации и до 10 тысяч в период строительства, до 15 — 20 тысяч с учетом смежных отраслей. Ввод в эксплуатацию металлургического комбината запланирован на 2023 год.
Каких результатов вы ждете от проведения Дней Забайкальского края в Совете Федерации?
Наталья Жданова: Результатом станет подписание итогового постановления, исполнение которого будут контролировать все заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Забайкальский край может реализовать свой потенциал, связанный с эффективным использованием приграничного положения, экспортно ориентированных производств, приграничного туризма, развитием традиционных отраслей — сельского хозяйства и добывающей промышленности, малого и среднего предпринимательства. Постановление поможет решить проблемы, сдерживающие социально-экономическое развитие Забайкалья. Это прежде всего низкий уровень бюджетной обеспеченности, неразвитость энергетической и транспортной инфраструктуры для освоения ресурсного потенциала, снижение объемов геологоразведочных работ, суровые природно-климатические условия, небольшая плотность населения, удаленность и труднодоступность населенных пунктов, высокая стоимость энергоресурсов и высокие издержки производства. Мы верим, что подписание итогового постановления позволит решить все эти проблемы и повысить уровень жизни забайкальцев.
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