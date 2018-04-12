5 советов, как правильно распоряжаться деньгами

Совет №1 Как ни странно, психологи советуют реже включать телевизор. Так вы избавляетесь от назойливой рекламы и, тем самым, у вас меньше вероятность искушения купить что-то ненужное. Ведь иногда мы приобретаем десятую помаду, просто поддавшись импульсу, который производитель пытается донести до нас с экрана. Это касается и «зависания» часами в Сети.

Потратьте время вместо просмотра на что-то более полезное: прогулку или изучение иностранного языка. А заодно и на электроэнергии сэкономите.

Совет №2 Делайте покупки впрок. Увидели скидку на конструктор, о котором мечтал ваш сын? Ну и что, что у него день рождения еще только через полгода. К тому времени, вряд ли вы попадете на распродажу, а пластмасса за 6 месяцев не протухнет.

Совет №3 Если вам очень хочется получить какую-нибудь вещь, то не совершайте покупку импульсивно, под порывом желания. Дайте себе несколько дней на обдумывание целесообразности этого приобретения. Не исключено, что через неделю вы поймете, что эти сапоги вам просто не нужны.

Совет №4 Получив зарплату, у нас есть искушение побаловать себя. Есть даже такое выражение: «деньги жгут карман». Чтобы их не спустить все и сразу, закупите все необходимое заранее, до поступления очередной суммы денег. Визит в магазин отложите на несколько дней.

Совет №5 Раз в год пересматривайте тарифные планы сотовых компаний, операторов телевидения и интернет провайдеров. Для новичков их услуги постоянно дешевеют, а если вы давно пользуетесь услугами одной и той же фирмы, то, возможно вы значительно переплачиваете.