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Юрий Лепский: Имя — самое ценное, что есть у журналиста
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Юрий Лепский: Имя — самое ценное, что есть у журналиста 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В четверг, 12 апреля, с мастер-классом для студентов школы юного корреспондента редакции газеты «Вечерняя Москва» выступил первый заместитель главного редактора «Российской газеты» Юрий Михайлович Лепский.
Он рассказал о своем профессиональном опыте и озвучил ребятам несколько правил, которые вывел для себя за время работы:
— О чем бы вы ни писали — помните, что вы всегда пишете в первую очередь о человеке. Нужно искать темы, которые волнуют всех. Профессиональный журналист обязан уметь улавливать это из воздуха и правильно формулировать.
Постарайтесь научиться профессиональным азам. К сожалению, к журналистике в обществе до сих пор такое отношение, как к актерской профессии. Каждый считает, что он запросто смог бы стать журналистом — в школе же все писали сочинения. На самом деле в журналистике есть свои правила. Тренируйте умение задавать интересные вопросы. Представьте, какие вопросы вы бы задали парикмахеру? А портному? А президенту? Журналист, как правило, не имеет второго шанса — вам нужно решить все свои профессиональные вопросы за одну беседу. Учитесь заинтересовать собеседника. Поставьте себя на его место. Журналист в какой-то степени должен быть и психологом. Все эти качества в себе можно выработать.
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