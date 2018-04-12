Дотянуться до звезд. Народная обсерватория открывает сезон

На весеннем небе днем видно разве что Солнце. Сейчас, в период его минимальной активности, наибольший интерес для любителей космоса представляют атмосферные колебания, четко видные на границе солнечного диска. В Парке Горького как раз стартует сезон астрономических наблюдений. Искать внеземную жизнь отправилась корреспондент «ВМ».

Под куполом обсерватории — два телескопа. На малом, предназначенном специально для наблюдений за Солнцем, установлены светофильтры, «гасящие» ослепляющий свет почти в десять тысяч раз. Ярко-красный диск главной звезды нашей системы на фоне почти белого неба выглядит сюрреалистично. Кажется, до него можно дотянуться рукой, хотя в реальности — 149 миллионов километров. А с помощью второго оптического устройства в сумерках удается подсмотреть и за другими тайнами космоса.

— Особенно удачливым везет увидеть Венеру, — рассказывает главный астроном Народной обсерватории Дмитрий Трушин. — У нас стоит качественный высоколинзовый телескоп, с помощью которого даже в условиях городской засветки можно наблюдать довольно тусклые объекты, туманности, галактики и звездные скопления. К тому же у него довольно хорошая электроника, которая позволяет удобно наводиться на разные космические тела.

Школьник Степа Масликов от телескопа не отходит. В мальчишке явно подрастает будущий Гагарин: ему и движение купола обсерватории интересно, и настройка объектива, и работа световых фильтров.

— Для того чтобы понять, на что именно мы смотрим, придется неплохо разбираться в простейших астрофизических правилах и законах, — утверждает Дмитрий Трушин. — Без этого даже на нужный объект настроиться не получится.

Но в Народной обсерватории посетителям приходят на помощь профессионалы. А главный телескоп умеет автоматически «идти» за солнцем.

В День космонавтики сотрудникам обсерватории вверяют важную и ответственную миссию: именно сегодня им на хранение передается капсула с посланием потомкам, адресованная жителям 2043 года.

— Для нашей страны полет в космос — это не только преодоление гравитации, но и символ покорения новых вершин во всех сферах, — утверждает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, российский боксер Николай Валуев . — Надеюсь, будущее поколение в свое время увидит в этом послании, что 25 лет назад люди заботились и переживали о своих потомках, о судьбе нашей страны и всей планеты. Хочется призвать их развивать свой талант и уверенность в себе.

Кстати, посетить Народную обсерваторию Парка Горького и рассмотреть самые необычные космические объекты можно ежедневно с 12:00 до 17:00 и с 20:00 до 23:00. В мае особенно ярко будет светить Венера, медленно меняющая фазу от полного диска до полумесяца. А ближе к лету взорам астрономовлюбителей откроется Сатурн.