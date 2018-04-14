Адвокат: А. Улюкаеву от возможности работать в госорганах после колонии «легче не стало»

Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву «легче не стало» от возможности занимать должности в государственных органах после отбытия восьмилетнего срока. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» адвокат Дареджан Квеидзе. «Алексей Валентинович держится, он сильный духом, высокообразованный человек, занимал такую должность и все понимает», — сказала адвокат. Комментируя решение Мосгорсуда об отмене запрета А. Улюкаеву работать в госсорганах, Д. Квеидзе заявила — «моему подзащитному от этого легче не стало». Мосгорсуд 12 апреля подтвердил А. Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн руб., при этом исключил наказание в виде запрета работать в госорганах после освобождения. А. Улюкаеву можно будет занимать должности в госорганах, органах местного самоуправления, государственных, муниципальных учреждениях и госкорпорациях после освобождения, но запрещено осуществлять функции представителя власти сроком на восемь лет. Замоскворецкий суд 15 декабря приговорил А. Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. за взятку в 2 млн долл. от главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти» . Кроме того, экс-министру запрещено занимать госдолжности в течение восьми лет. При этом суд не стал лишать А. Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания заслуженного экономиста России. По данным следствия, А. Улюкаев 14 ноября 2016 г. получил 2 млн долл. США за выданную Минэкономразвития России положительную оценку, позволившую ПАО «НК „Роснефть“ осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК „Башнефть“ в размере 50%. В ноябре 2016 г. А. Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. А. Улюкаеву было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (»Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия.