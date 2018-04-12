Роскосмос провел конференцию в открывшемся центре «Космонавтика и авиация»

"Это — крупнейший в Москве и самый современный в России тематический музейно-просветительский комплекс", — говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса, поступившем в РИА Новости.

На конференции были представлены прорывные космические проекты будущего. Кроме того, участники дискуссии обсудили актуальные инструменты и механизмы поддержки инновационных технологических проектов, вопросы межгосударственного партнерства. Завершила мероприятие итоговая пленарная сессия, где участники конференции обсудили «загоризонтное» видение дальних перспектив освоения и использования космоса.

Решение о реставрации центра было принято в 2014 году. Сами работы начались в 2016 году. В обновленном павильоне разместились полноразмерные макеты орбитальной станции «Мир» «Алмаз», макеты ракет-носителей и их двигателей, космических аппаратов, космодромов. Всего зрителям будет доступно свыше 120 экспонатов, представленных 27 предприятиями ракетно-космической и авиационной отрасли.

МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером Центра «Космонавтика и Авиация». Агентство в режиме реального времени информирует посетителей экспозиции об актуальных событиях в мире космонавтики, транслируя новости на «бегущей строке» в пространстве Центра. Также в рамках постоянной выставки посетители увидят интерактивный контент и фотоархивы «России сегодня»: редкие снимки легенд советской космонавтики, орбитальных станций и космических кораблей.

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