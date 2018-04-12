Российская ассоциация IPChain займется оцифровской патентного ведомства Киргизии

СВЕТЛОГОРСК / Калининградская область /, 12 апреля. / ТАСС /. Российская ассоциация IPChain проведет оцифровку патентных архивов и создаст базу данных, построенную на основе технологии блокчейн для государственного патентного ведомства Киргизии — Кыргызпатент. Соглашение об этом подписали между ассоциацией и представителями ведомства Киргизии на форуме IPQuorum, который проходит в Калининградской области, сообщил в четверг ТАСС президент ассоциации IPChain Андрей Кричевский

"Мы подписали соглашение очень важное для нас — это с Кыргызпатентом. Мы на их базе будем строить пилотный проект, можно сказать построение идеального патентного ведомства. Мы постараемся применить у них самые современные технологии, оцифровку патентных архивов, построение архитектуры базы данных", — сказал Кричевский.

Он добавил, что технологии ассоциации будут применяться впервые вне России . «Это интересный международный опыт, будет, как это принято сейчас называть, „песочница“ для отработки идей. Но „песочница“ не маленькая и с большой перспективой», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, как уточнил Кричевский, в рамках форума также подписали соглашения между IPChain и Ассоциацией интернет-издателей, а также соглашение между Российским музыкальным союзом и Немецким музыкальным советом. «Это также значимое событие, потому что с распадом союза композиторов, который существовал в советское время, распались многие международные связи, а в Германии это все осталось. Поэтому есть опыт, который нам можно перенять, в том числе и в области авторского права», — отметил он.

Кричевский также рассказал, что через два-три дня после окончания форума ассоциация также подпишет соглашение с Балтийским федеральным университетом имени Канта (БФУ), который расположен в Калининграде . «Соглашение с БФУ — это их присоединение к IPChain, они станут нашим оператором», — сказал собеседник агентства.

Ассоциация «Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности» (IPChain) является некоммерческой корпоративной организацией, созданной по инициативе фонда «Сколково» и Всероссийской организацией интеллектуальной собственности. Ассоциация занимается разработкой стандартов и технологий для взаимодействия владельцев интеллектуальной собственности на основе блокчейна.

Итоги форума

По словам Кричевского, основным итогом форума можно считать то, что участники рынка креативных индустрий — дизайна, музыки, видео, кино, телевидения и многих других, а также деятели науки в России сейчас начинают осознавать, что интеллектуальная собственность — это тот инструмент, который можно использовать для привлечения инвестиций.

"Также стало понятно, что есть определенные проблемы в образовании — они не в том, что не готовят специалистов в сфере интеллектуальной собственности, а в том, что курс, который преподают сейчас юристам и экономистам в вузах, не адаптирован к реальности", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас в России «просто готовят патентных поверенных». «Курс интеллектуальной собственности нужно переписывать, сейчас новая реальность рынка, цифровая экономика», — отметил он.

О форуме

Международный стратегический форум IPQuorum 2018 собрал в Светлогорске свыше 1000 экспертов из более чем 30 стран для обсуждения проблем интеллектуальной собственности и развития цифровых технологий. С 11 по 12 апреля на форуме работают 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий организовано семь хабов. Ожидается подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.