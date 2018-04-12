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Жидкостям на спирту закрыли продажу еще на полгода
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Жидкостям на спирту закрыли продажу еще на полгода 

Российская Газета 58 минут назад
«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами», — говорится в документе, который публикует «РГ».
Под запрет попадает продажа продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов, если она стоит дешевле водки, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за пол-литра. Не попадают под запрет, как и прежде, стеклоомывающие жидкости, нежидкая спиртосодержащая продукция, а также продукция с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление.
Естественно, такой запрет приносит пользу, констатирует руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Правда, по его мнению, стоит задуматься о том, чтобы дать дополнительные полномочия регионам. «Например, разрешить им устанавливать минимальные цены на спиртосодержащую непищевую продукцию, они вполне с этим справятся. Тем более, им действительно виднее — какая конкретно номенклатура продукции реализуется на местах», — резюмирует эксперт.
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