Жидкостям на спирту закрыли продажу еще на полгода

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами», — говорится в документе, который публикует «РГ».

Под запрет попадает продажа продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов, если она стоит дешевле водки, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за пол-литра. Не попадают под запрет, как и прежде, стеклоомывающие жидкости, нежидкая спиртосодержащая продукция, а также продукция с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление.