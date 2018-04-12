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Путин поручил помочь бизнесу при введении электронной ветеринарной сертификации
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Путин поручил помочь бизнесу при введении электронной ветеринарной сертификации 

ТАСС 56 минут назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минсельхозу и региональным властям до 1 декабря текущего года проработать вопросы содействия малому и среднему бизнесу при внедрении электронной ветеринарной сертификации. Об этом в четверг сообщается на сайте Кремля.
"Минсельхозу России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос о содействии предприятиям малого и среднего бизнеса при внедрении электронной ветеринарной сертификации", — говорится в сообщении.
Ответственными за выполнение поручения назначены министр сельского хозяйства Александр Ткачев и руководители регионов.
Обязательная ветеринарная сертификация вводится для повышения прозрачности прослеживаемости продукции от поля до прилавка. Ее планировалось сделать обязательной с 1 января 2018 года, однако не все производители успели к ней подготовиться. Для производителей мясной и молочной продукции был предусмотрен переходный период до 1 июля 2018 года, в течение которого действительны как бумажные, так и электронные сертификаты.
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