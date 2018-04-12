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В Петербурге предложили ужесточить наказание за окна и двери «неправильного» цвета
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В Петербурге предложили ужесточить наказание за окна и двери «неправильного» цвета 

RT на русском 1 час назад
Авторы инициативы — депутаты заксобрания Анастасия Мельникова и Денис Четырбок.
Они внесли законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для должностных лиц (от 10 до 20 тыс.) и компаний (от 100 до 200 тыс.).
Также предложено конкретно прописать нарушения колерного бланка при замене окон, витрин и дверных конструкций.
«Принятие проекта будет способствовать сохранению целостного архитектурного облика фасадов зданий исторической и современной застройки Петербурга», — отметили парламентарии.
Как пояснили в комитете по градостроительству и архитектуре, колерные бланки выдаются на любые объекты.
«Покрасите окно квартиры в малиновый цвет? Могут прийти и оштрафовать. При каждой замене тех же окон надо делать запрос, причём выбирать их цвет можно только из тех, что перечислены в правилах», — отметили в комитете.
Там добавили, что в случае каких-либо особенных пожеланий можно написать запрос, и специалисты примут решение в каждом индивидуальном случае.
Предложения направлены на районы исторической застройки. Как подчеркнул Четырбок, в жилых районах эта проблема не стоит столь остро, и пока беспокоиться не о чем.
Ранее Inforeactor сообщало, что в Петербурге увеличат штрафы за грязные фасады и несвоевременный ремонт зданий.
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