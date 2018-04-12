В Петербурге предложили ужесточить наказание за окна и двери «неправильного» цвета

Они внесли законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для должностных лиц (от 10 до 20 тыс.) и компаний (от 100 до 200 тыс.).

Также предложено конкретно прописать нарушения колерного бланка при замене окон, витрин и дверных конструкций.

«Принятие проекта будет способствовать сохранению целостного архитектурного облика фасадов зданий исторической и современной застройки Петербурга », — отметили парламентарии.

Как пояснили в комитете по градостроительству и архитектуре, колерные бланки выдаются на любые объекты.

«Покрасите окно квартиры в малиновый цвет? Могут прийти и оштрафовать. При каждой замене тех же окон надо делать запрос, причём выбирать их цвет можно только из тех, что перечислены в правилах», — отметили в комитете.

Там добавили, что в случае каких-либо особенных пожеланий можно написать запрос, и специалисты примут решение в каждом индивидуальном случае.

Предложения направлены на районы исторической застройки. Как подчеркнул Четырбок, в жилых районах эта проблема не стоит столь остро, и пока беспокоиться не о чем.

Ранее Inforeactor сообщало, что в Петербурге увеличат штрафы за грязные фасады и несвоевременный ремонт зданий.