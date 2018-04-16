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Случайная прохожая поймала выпавшего из окна младенца в Петербурге
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Случайная прохожая поймала выпавшего из окна младенца в Петербурге 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
В Петербурге ребенок выпал из окна. Пешеходу удалось поймать годовалого малыша. Об этом сообщило издание «Невские новости»
Супружеская пара, проживающая в Петербурге, собиралась на прогулку вместе с маленьким ребенком. Пока родители одевались, на минуту ребенок выпал из их поля зрения. В этот момент годовалая дочка забралась на диван, с него — на подоконник и выпала из окна.
Годовалую девочку поймала учайная прохожая. Девочка осталась жива.
С ушибами ее доставили в больницу. Врачи оценили состояние пострадавшей как удовлетворительное.
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