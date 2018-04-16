Случайная прохожая поймала выпавшего из окна младенца в Петербурге

Петербурге ребенок выпал из окна. Пешеходу удалось поймать годовалого малыша. Об этом сообщило издание «Невские новости»

Супружеская пара, проживающая в Петербурге, собиралась на прогулку вместе с маленьким ребенком. Пока родители одевались, на минуту ребенок выпал из их поля зрения. В этот момент годовалая дочка забралась на диван, с него — на подоконник и выпала из окна.

Годовалую девочку поймала учайная прохожая. Девочка осталась жива.

С ушибами ее доставили в больницу. Врачи оценили состояние пострадавшей как удовлетворительное.