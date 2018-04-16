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Петербурженка поймала выпавшего из окна ребенка
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Петербурженка поймала выпавшего из окна ребенка 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Инцидент произошел 14 апреля в Петербурге, сообщают «Невские новости».
Родители годовалой девочки собрались на прогулку и не заметили, как малышка залезла на подоконник.
Москитная сетка не выдержала и девочка рухнула наружу со второго этажа.
Когда испуганные родители выбежали на улицу, то нашли свою дочь на руках у женщины-прохожей.
Оказалось, что женщина увидела инцидент и успела поймать дитя.
Младенец отделался небольшими ссадинами и гематомами, ее жизни ничто не угрожает.
Женщина, спасшая ребенка, не назвала своего имени.
Правоохранители проводят проверку инцидента.
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