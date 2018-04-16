Петербурженка поймала выпавшего из окна ребенка

Инцидент произошел 14 апреля в Петербурге , сообщают «Невские новости».

Родители годовалой девочки собрались на прогулку и не заметили, как малышка залезла на подоконник.

Москитная сетка не выдержала и девочка рухнула наружу со второго этажа.

Когда испуганные родители выбежали на улицу, то нашли свою дочь на руках у женщины-прохожей.

Оказалось, что женщина увидела инцидент и успела поймать дитя.

Младенец отделался небольшими ссадинами и гематомами, ее жизни ничто не угрожает.

Женщина, спасшая ребенка, не назвала своего имени.

Правоохранители проводят проверку инцидента.