Петербурженка поймала выпавшего из окна ребенка 

Инцидент произошел 14 апреля в Петербурге, сообщают «Невские новости».
Родители годовалой девочки собрались на прогулку и не заметили, как малышка залезла на подоконник.
Москитная сетка не выдержала и девочка рухнула наружу со второго этажа.
Когда испуганные родители выбежали на улицу, то нашли свою дочь на руках у женщины-прохожей.
Оказалось, что женщина увидела инцидент и успела поймать дитя.
Младенец отделался небольшими ссадинами и гематомами, ее жизни ничто не угрожает.
Женщина, спасшая ребенка, не назвала своего имени.
Правоохранители проводят проверку инцидента.