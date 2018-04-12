До и после: Анфиса Чехова показала фотографию в бикини, сделанную 20 кило назад 

Чехова, которая начинала похудение с 90 килограммов при росте 165 см, теперь может похвастать фигурой как у Ким Кардашьян: супертонкой талией и аппетитными бедрами.
— призналась Анфиса, которая сейчас ведет телепроект о похудении «Взвешенные и счастливые люди». Преображение, однако, пришлось по нраву не всем фолловерам Чеховой: некоторые из них, сдержав восторг, отмечают, что раньше актриса была аппетитнее. А в каких объемах Анфиса Чехова больше нравится тебе?
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Фото:Instagram