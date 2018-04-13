В Московском дворце пионеров обсудили возможность исследования космоса

На Юго-Западе Москвы уже в двадцать пятый раз прошла научно-практическая конференция школьников «Космический патруль». Юноши и девушки представили на суд жюри свои самые смелые и фантастическими проекты.

«Космический патруль» организован центром астрономического и космического образования Московского дворца пионеров в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины».

Юные исследователи демонстрировали свои изобретения сразу в нескольких аудиториях. К примеру, одиннадцатиклассница школы № 1517 Дарья Комарова разработала невероятную программу освоения Венеры при помощи… дирижаблей. Да, атмосфера этой горячей планеты весьма агрессивна. Но Дарья рассчитала, что именно воздухоплавание на Венере имеет перспективы. «Я увлекаюсь вышиванием, плаванием, войлоковалянием, но мечтаю реализовать себя в космической сфере, а именно: хочу придумывать и строить межзвездные корабли. Мне очень нравится разрушать стереотипы, а звезды и неизвестность — это то, что притягивает всех, кто любит мечтать. Я верю, что смогу изобрести нечто, что поможет человечеству познать неведомые миры», — рассказала девушка.

Напомним, с начала текущего учебного года на Воробьевых горах московских школьников бесплатно обучают астрономии. Ученики могут наблюдать за звездами с помощью цифрового телескопа. Группы разделены по возрасту: дошкольники, 5-6-й классы и выпускники. Самым маленьким рассказывают об астрономии с помощью мультфильмов, а старшеклассники изучают гравитацию и устройство Вселенной. Также они проходят физику и геометрию, разбирая вместе с преподавателями интересные темы.