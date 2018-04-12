Ещё
Стало известно, когда запустят полеты на Марс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, когда запустят полеты на Марс 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. Земляне могут полететь на Марс к 2030 году. Такое предположение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал герой России, летчик-космонавт Василий Циблиев.
"Думаю, примерно к 2030 году полетим на Марс. Существует много задач, которые надо успеть решить, чтобы отправиться на Марс: надо освоить Луну — это как промежуточная площадка, где притяжение в шесть раз меньше, собрать марсианский корабль и доставить туда детали. Оттуда, скорее всего, будет старт: с Луны — на Марс", — предположил он.
По мнению Циблиева, ускорить этот процесс может объединение усилий стран, которые занимаются программой полетов на Марс. В качестве примера летчик-космонавт привел отношения экипажей МКС.
"Сколько экипажей провожал и встречал с МКС, разных национальностей, в том числе американских астронавтов, они все говорят о том, что надо всему миру показывать примеры отношения дружбы экипажей на МКС. Там нет политики и границ. Поэтому на Марс надо всем миром собираться, а не отдельно взятой страной. А для того, чтобы это было, нужен мир во всем мире и лад, и тогда любую задачу можно было бы решить. Когда мы сядем за стол переговоров, начнем думать, как вместе спасать нашу планету и будущее, это будут настоящие земляне и земляки", — заключил летчик–космонавт.
РИА Новости Крым: последние новости
В Евпатории улица превратилась в озеро Центр Симферополя как уходящая натура Где и когда: в Крым прибывает "Поезд Победы"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США положили глаз на Северный морской путь313
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники268
Суд изменил приговор Улюкаеву201
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии195
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии60
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение