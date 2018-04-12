Стало известно, когда запустят полеты на Марс

"Думаю, примерно к 2030 году полетим на Марс. Существует много задач, которые надо успеть решить, чтобы отправиться на Марс: надо освоить Луну — это как промежуточная площадка, где притяжение в шесть раз меньше, собрать марсианский корабль и доставить туда детали. Оттуда, скорее всего, будет старт: с Луны — на Марс", — предположил он.

По мнению Циблиева, ускорить этот процесс может объединение усилий стран, которые занимаются программой полетов на Марс. В качестве примера летчик-космонавт привел отношения экипажей МКС.

"Сколько экипажей провожал и встречал с МКС, разных национальностей, в том числе американских астронавтов, они все говорят о том, что надо всему миру показывать примеры отношения дружбы экипажей на МКС. Там нет политики и границ. Поэтому на Марс надо всем миром собираться, а не отдельно взятой страной. А для того, чтобы это было, нужен мир во всем мире и лад, и тогда любую задачу можно было бы решить. Когда мы сядем за стол переговоров, начнем думать, как вместе спасать нашу планету и будущее, это будут настоящие земляне и земляки", — заключил летчик–космонавт.