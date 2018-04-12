СМИ: правительство обсуждает объединение Минпромторга и Минэнерго после инаугурации

"Сейчас обсуждается объединение Минпромторга с Минэнерго. Для электроэнергетики хотят создать отдельную структуру", — цитирует RNS слова федерального чиновника, знакомого с ходом обсуждения.

Другой федеральный чиновник подтвердил агентству, что знает о такой инициативе, но отметил, что она может быть одним из вариантов структуры нового правительства. «Это может быть версией. Вообще сейчас могут быть любые варианты», — заметил он.