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В Керчи благоустраивают еще одну улицу вблизи Крымского моста
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В Керчи благоустраивают еще одну улицу вблизи Крымского моста 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Как сообщил НСН глава администрации города Керчь Сергей Бороздин, на улице Айвазовского продолжаются работы по благоустройству.
Рабочие начали работы по укладке плитки на пешеходных дорожках, а также продолжают ровнять дорогу и убирать заросли с прилегающих территорий.
Улица Айвазовского начала формироваться на начальном этапе новой градостроительной истории Керчи, как дорога на мыс на побережье Керченского пролива Ак-Бурун к крепости. В 2001 году на улице Айвазовского установлена мемориальная доска в память о том, что прежде она называлась Херхеулидзевской.
Улица Айвазовского известна тем, что на ней во флигеле дома купца Филиппа Белого, провели детство и юность геолог и палеонтолог академик Николай Андрусов и его сестра педагог Юлия Фаусек. Дом сохранился, хотя флигель находится в ветхом состоянии. Сами улица и дом описаны в воспоминаниях академика Андрусова.
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