В Керчи благоустраивают еще одну улицу вблизи Крымского моста

Как сообщил НСН глава администрации города Керчь Сергей Бороздин, на улице Айвазовского продолжаются работы по благоустройству.

Рабочие начали работы по укладке плитки на пешеходных дорожках, а также продолжают ровнять дорогу и убирать заросли с прилегающих территорий.

Улица Айвазовского начала формироваться на начальном этапе новой градостроительной истории Керчи , как дорога на мыс на побережье Керченского пролива Ак-Бурун к крепости. В 2001 году на улице Айвазовского установлена мемориальная доска в память о том, что прежде она называлась Херхеулидзевской.

Улица Айвазовского известна тем, что на ней во флигеле дома купца Филиппа Белого, провели детство и юность геолог и палеонтолог академик Николай Андрусов и его сестра педагог Юлия Фаусек. Дом сохранился, хотя флигель находится в ветхом состоянии. Сами улица и дом описаны в воспоминаниях академика Андрусова.