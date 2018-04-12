Калининградский экспертный клуб: надо снижать транспортные риски

Притча во языцех

Проблема транспортной доступности Калининградской области будет решена, когда будут реализованы все запланированные в сфере пассажирских перевозок проекты. Транспортное сообщение должно быть диверсифицированным — только в этом случае можно будет говорить о низких рисках для эксклава. Такое мнение высказали спикеры заседания Калининградского экспертного клуба, прошедшего на площадке МФЦ для бизнеса. В дискуссии о пассажирских перевозках приняли участие представители властей региона, научного сообщества и руководители компаний-перевозчиков.

Большинство жителей области могут добраться до основной части России двумя видами транспорта — железнодорожным и авиационным, автомобилистам для пересечения границ соседних государств нужна виза. Виза и загранпаспорт требуются и в поездах дальнего следования. При этом представители некоторых профессий, например, военнослужащие, не имеют права выезжать за границу.

Наиболее востребованное авиасообщение в последние годы доставляло жителям и гостям региона немало сложностей из-за реконструкции аэропорта Храброво. «Аэропорт долгое время был притчей во языцех. Его реконструкцию, по срокам, можно сравнить со знаменитым долгостроем — Домом советов. Перед нами стоит сложная задача — завершить все работы к чемпионату мира по футболу. Думаю, что с минимальными задержками мы с ней справимся», — сказала министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова

По ее словам, весной будет завершена реконструкция двух объектов — аэровокзального комплекса и взлетно-посадочной полосы. После реконструкции ее протяженность составит 3,3 км. «Это даст возможность принимать все типы воздушных судов. Когда все работы в аэропорту завершатся, в год мы сможем принимать до 3,5 млн человек», — пояснила министр, добавив, что правительство рассчитывает в этом году принять двухмиллионного авиапассажира.

Льготы для авиаперевозчика

Для увеличения числа авиарейсов региональные власти и администрация аэропорта намерены привлекать новые авиакомпании. Вопрос допуска авиакомпаний, не имеющих обязательных двух лет налета по России, сейчас прорабатывается с Минтрансом РФ . Елена Дятлова уверена, что отдельно для Калининградской области такое решение будет принято.

Генеральный директор аэропорта «Храброво» Александр Корытный пояснил, что открытие ВПП не снимет все ограничения, связанные с неблагоприятными погодными условиями: «Пока будем работать по первой категории метеоминимумов — до 120 метров видимости. Вторая, до 50 метров, нам недоступна. И это не наша вина. Многие аэропорты ее лишились в конце 2017 года, когда изменились федеральные правила. А мы не успели получить данную категорию, поскольку в текущем этапе работ не был заложен обязательный по новым правилам локатор обзора летного поля. Он есть в программе на 2020 год, мы хотим переместить на более ранние сроки, чтобы успеть к началу осенне-зимней навигации».

По мнению Корытного, обновленный аэропорт будет соответствовать всем современным стандартам по техническим параметрам и уровню комфорта. Его изюминкой станет бесплатный кинотеатр, где будут регулярно демонстрироваться фестивальные фильмы. Расширится и география полетов и количество рейсов.

Максимальный поток ожидается в период проведения ЧМ-2018. «В июне ожидаем 16 рейсов из Бельгии на матч Англия — Бельгия. Англичане тоже заявились, но пока рейсов мало. Ждем хорватов, жителей Марокко и других стран. На июнь уже сейчас заявлено порядка 65 рейсов», — рассказал он.

Обновленный аэропорт даст возможность реализовать озвученной президентом идею о создания регионального авиаперевозчика, считает директор «Корпорации развития Калининградской области» Владимир Зарудный. Тем более что авиакомпании могут стать резидентами особой экономической зоны и пользоваться льготами. «Мы предлагаем авиаперевозчикам локализовать здесь свои офисы и уже есть интересанты», — сказал Зарудный, отметив, что появление регионального перевозчика — лишь вопрос времени.

Некрасиво, но справедливо

Председатель постоянного комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Калининградской областной думы Александр Никулин напомнил о поручении президента по обнулению ставки НДС на авиаперелеты в калининградском направлении. «НДС это не 3–5%, это 18%, но в ценах на билеты это не отразилось. Планируем обратиться в федеральное министерство, чтобы разобраться, почему так происходит», — сказал депутат.

Требует обсуждения и изменение процедуры субсидирования авиаперевозок. С 2018 года приобрести льготные билеты могут только студенты, пенсионеры и инвалиды, а не все россияне, как было раньше. «Политически эта мера не очень красива, но с точки зрения доступности для льготников — справедлива. До текущего года льготные билеты купить было трудно. Сейчас они вполне доступны для определенных категорий граждан. Но мы все-таки развиваем Калининградскую область как туристический центр, поэтому хотелось бы иметь льготы для жителей всей России. Нужно просить федеральный центр, чтобы субсидирование, которое было раньше, вернулось и расширилось», — заявил Никулин.

Битва за пассажира

С федеральными ведомствами необходимо договориться и о проведении таможенных процедур по пути следования поезда, а не на границе. Это даст возможность сократить время пути по железной дороге на полтора часа. По данным заместителя начальника Калининградской железной дороги по взаимодействию с органами власти Алексея Гринелевича, пассажиропоток на поездах дальнего следования, по сравнению с советским периодом, сократился в 6 раз и составляет около 500 тысяч пассажиров в год. Битву за пассажиров КЖД надеется выиграть за счет нововведений.

«В течение ближайших 3–5 лет планируем сократить время пути до Москвы Санкт-Петербурга до 15 часов, сейчас оно составляет соответственно 19 и 24 часа. Специально для Калининграда строятся двухэтажные пассажирские вагоны с купейным уровнем комфорта и стоимостью поездки как в плацкарте. Первый такой вагон появится уже в этом году», — рассказал Гринелевич. Вскоре должен стартовать и проект «Гостиница на колесах», представляющий собой железнодорожный бизнес-класс.

Пассажирских паромов нет Что касается водного транспорта, то оно полностью отсутствует, поскольку единственный грузопассажирский паром, способный взять на борт до 120 пассажиров, находится на ремонте. На линии остались только два грузовых парома.

«Вопрос пассажирского сообщения морским транспортом долго прорабатывался в Минтрансе России и федеральном агентстве морского и речного транспорта. В результате было принято решение о строительстве в Пионерске грузопассажирского терминала, который обеспечит заходы паромов с накатным грузом и круизных судов. В проект был добавлен морской вокзал для пассажиров. Строительство уже началось и через два года у нас появится порт на внешнем побережье Самбийского полуострова», — рассказала рассказала Елена Дятлова.

Президент Ассоциации агентских и экспедиторских компаний Калининградской области Юрий Пятанов считает, что морские перевозки будут очень востребованы: «В регионе уже был опыт пассажирских перевозок, когда ходил паром » Георг Отс » и перевозил до 350 пассажиров. К сожалению, на новые паромы такого типа нам не везет. Грузопассажирский паром «Санкт-Петербург», который сейчас на ремонте, не устраивал пассажиров из-за сбоев в расписании».

Сейчас строятся три грузовых парома, которые будут ходить по маршруту Усть-Луга — Балтийск . Но и на таких паромах должны быть места для пассажиров, уверен председатель комитета Калининградской торгово-промышленной палаты по транспорту и таможенной политике, депутат облдумы Леонид Степанюк:

«По роду своей деятельности мне приходилось бывать на многих паромах разных государств, и на всех есть места для пассажиров. Мест должно быть не менее 100. Надеемся, региональному правительству удастся решить эту проблему, и у калининградцев появится возможность выехать в Россию без виз, по морю, с машиной, семьей и путешествовать дальше».

Нужна кооперация

В продолжение темы развития морского транспортного сообщения, директор проекта «Балтийский экспресс» Евгений Зинченко рассказал о развитии контейнерной линии, соединяющей Санкт-Петербург и Балтийск:

«Уже есть интересанты, которые хотят отправлять грузы из большой России в Калининград и из Калининграда. Они подтверждают определенный объем в контейнерном эквиваленте. Найден судовладелец, который готов поставить свое судно на регулярной основе. Также согласовываем собственника на контейнерное оборудование. Это альтернативный железнодорожному проект, но по морю — прямое сообщение между двумя портами».

Доцент БФУ имени И. Канта Иван Гуменюк высказался о необходимости налаживания горизонтальных связей между всеми представителями транспортного рынка. «Если сравнивать с жителями других регионов, то калининградцам до федерального центра добраться проще. Но есть риски и ограничения. Железная дорога — это границы, авиасообщение — метоусловия и зависимость от дешевых авиаперевозчиков. Сейчас летает лоукостер „Победа“ по доступным ценам, но он может уйти, как уже было раньше. Необходимо разрабатывать программу минимизации рисков. Транспорт — это конкурентный рынок, но в контексте Калининградской области нужна кооперация. Должны выстраиваться горизонтальные механизмы, когда один вид транспорта помогает и взаимодействует с другим. А для этого нужны площадки, на которых можно договариваться по стратегическим и оперативным вопросам», — резюмировал эксперт.

Фото: Андрей Озерцов