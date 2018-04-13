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В Уфе на 300 тысяч оштрафовали виновных в смерти строителя
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В Уфе на 300 тысяч оштрафовали виновных в смерти строителя 

ufa1.ru 43 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В республиканской столице закончили расследование смертельного несчастного случая, который произошел на стройке с одним из рабочих. Инцидент случился еще 20 февраля.
Очевидцы трагедии уверяли, что мужчина забыл надеть каску во время работы. Но трудовые инспекторы выяснили, что был нарушен технологический процесс, а работа была организована с нарушением трудовой дисциплины.
— На рабочего с высоты 28 метров упал лист фанеры весом около 38 килограммов, и мужчина получил несколько травм, не совместимых с жизнью. После проверки были выписаны административные штрафы виновникам трагедии, — пояснили в Гострудинспекции.
Штрафы превысили по сумме 300 тысяч рублей.
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 Ещё 2 источника 
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