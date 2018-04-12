«Московское долголетие»: как развивается проект для старшего поколения

С момента старта «Московского долголетия» в центрах социального обслуживания в спортивные, культурные и образовательные секции записались больше 85 тысяч москвичей старшего возраста. Самыми популярными стали занятия по профилю «информационные технологии», на втором месте — английский язык, третье занимает разнообразная физическая активность.

«Мы ставим перед собой цель дать возможность людям реализоваться, когда есть много свободного времени», — отметила Ольга Грачева , заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Она подчеркнула, что сейчас проект развивается во всех округах, договоры со школами искусств, спортивными секциями, парками и другими учреждениями-участниками заключены.

Работать никогда не поздно

В ходе пилотной стадии проекта организаторы готовы принимать и обрабатывать все предложения по модернизации. Одним из перспективных направлений работы эксперты называют помощь пенсионерам в трудоустройстве и продвижении своих навыков после выхода на пенсию.

«У нас есть задача обучения москвичей старшего возраста с целью их дальнейшей самозанятости. С конца прошлого года в городе запущен уникальный проект «Серебряный университет», на двух из пяти факультетов можно получить официальный диплом о профессиональном образовании и найти работу по специальности», — заявила Ольга Грачева.

Параллельно разрабатывается курс, где пенсионеры смогут научиться продвигать себя и свои навыки в социальных сетях. Сейчас готовится общегородская тематическая программа, которая уже была опробована в центре социального обслуживания Щербинки.

«Мы пригласили 50 человек, которые хотели бы найти посильную работу, в результате собеседований отобрали семь добровольцев, которых обучили продвижению своих компетенций через социальные сети. Сейчас работу нашли пять человек из семи», — рассказала Ольга Грачева.

Стильный возраст

Продолжает развиваться и другое направление проекта — обучение пенсионеров основам моды. Один из его кураторов стилист Дмитрий Винокуров рассказал, что уже существует запрос на разработку стильной одежды для пожилых москвичей.

«Мне приятно видеть, что наш город мыслит так современно. И это очень важно — разработать проект «Красивый возраст» для пожилых людей. Наша задача — рассказать москвичам в возрасте, как формировать стиль, работать над собой, стереть границы между молодежной и возрастной модой, не имея при этом больших средств», — рассказал Дмитрий Винокуров.

В ближайшее время может появиться учебный фотобанк стильных образов, который поможет всем желающим сформировать современный гардероб.

Школа долголетия в перспективе

Пилотная стадия «Московского долголетия» продлится, по оценкам специалистов, около года, а после проект выйдет на новую ступень.

«Тема активного долголетия оказалась в центре внимания политических и общественных деятелей. И в результате мы, наверное, придем к полноценной школе долголетия, когда проект превратится в долговременную программу», — отметила Ольга Грачева.