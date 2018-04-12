Кёре: нейтральная ставка ЕЦБ может быть выше

Член правления ЕЦБ Бенуа Кёре EPA/JULIEN WARNAND

Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Экономика еврозоны может быть в лучшей форме, чем считалось ранее, поэтому процентные ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) могут повыситься с течением времени сильнее, чем предполагалось до этого, заявил в четверг член совета ЕЦБ Бенуа Кёре. "Если потенциальный рост не упадет настолько, насколько мы думали, это может означать, что нейтральная процентная ставка — уровень, определяющий степень размещения нашей политики, — может быть выше, чем обычно оценивается", — сказала Кёре в Париже. "Более высокая, чем полагалось, нейтральная ставка позволила бы нам перекалибровать нашу денежно-кредитную политику по мере продолжения расширения, сохраняя при этом приемлемую позицию, необходимую для того, чтобы инфляция сходилась устойчиво к нашему целевому уровню", — отметил представитель регулятора. Но Кёре добавил, что нынешняя политика ЕЦБ является подходящей, отметив, что ставки будут оставаться на их нынешнем уровне в течение длительного периода времени.