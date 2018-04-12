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Предприятия «Норникеля» получили награды за высокие показатели в сфере промбезопасности
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Предприятия «Норникеля» получили награды за высокие показатели в сфере промбезопасности 

ТАСС 1 час назад
СОЧИ, 12 апреля. /ТАСС/. Более 20 предприятий, входящие в структуру холдинга «Норникель» получили награды за организацию безопасности труда на производстве в рамках Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ), сообщила в четверг пресс-служба «Норникеля».
"Первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко вручил награды руководителям предприятий, которые в 2017 году показали наилучшие результаты в сфере безопасности труда на производстве. Всего были награждены 22 предприятия. Торжественная церемония награждения прошла в ходе Всероссийской недели охраны труда", — говорится в сообщении.
Отмечается, что система охраны труда в «Норникеле» соответствует уровню ведущих мировых компаний. «В 2013 года компания активизировала усилия в сфере промбезопасности.
Результаты, которые „Норникель“ получил за последние несколько лет, свидетельствуют о существенном снижении травматизма. Отдельные коллективы в компании доказывают, что несчастные случаи на производстве можно исключить полностью, изменить фатальное отношение людей к производству», — добавили в пресс-службе.
ВНОТ — форум, на котором обсуждаются вопросы улучшения системы охраны и безопасности труда, экологии и сохранения здоровья, демонстрируются лучшие практики по разработке и внедрению систем управления охраной труда, профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В этом году он проходит в Сочи с 10 по 13 апреля.
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