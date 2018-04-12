Белые мишки-пенсионеры сменят место жительства

Возрастные белые мишки, содержащиеся в неволе, станут «первопроходцами» в зоопарках, которые никогда раньше не содержали этих животных. А молодые особи будут жить парами в более «опытных» зоопарках и приносить потомство.

Как рассказали специалисты на Втором Всероссийском Съезде Союза зоопарков и аквариумов России , порядка 25% медведей, которые содержатся в российских зоопарках, уже перешагнули двадцатилетний порог возраста. На свободе, где мишки живут порядка 25 лет, их жизненный путь уже подходил бы к концу, но в неволе медведи живут гораздо дольше — порядка 36-37 лет. А вот репродуктивный возраст косолапых как раз заканчивается около 20 лет: то есть, потомства такие звери иметь уже не могут. В связи с этим некоторые специалисты выражают обеспокоенность тем, что популяция «зоопарковых» мишек стареет, и даже предлагают создать специальные «запасные группировки» животных.

Впрочем, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова уверена, что вопрос о преклонном возрасте популяции содержащихся в неволе мишек в настоящее время остро не стоит.

— На сегодняшний день этой проблемы уже нет как таковой: наша популяция уже обновлена, — говорит Акулова. — Сейчас мы создаем новую генетическую линию «чистой крови». Одна такая пара была создана в Ижевске : мы отправили туда природного самца, который соединился с природной самкой, и сейчас у них есть маленький медвежонок — его назвали «Пурга». Этот медвежонок уже участвует в программе по размножению и сохранению белого медведя. Кроме того, у нас есть два «спасеныша» — две самочки.

Возрастные мишки, тем не менее, могут изменить «прописку»: неспособные к производству потомства косолапые будут направлены в зоопарки, где они будут только экспонироваться и спокойно доживать свой век.

— Например, если зоопарк никогда не имел опыта содержания белого медведя, — объясняет Акулова, — мы перемещаем туда медведя, вышедшего из репродуктивного возраста. А в зоопарке, который имел опыт содержания белых медведей, формируется природная пара, и там происходит процесс размножения. Так будет сохраняться искусственная популяция.

А для белых мишек, живущих на воле — в частности, медвежат, которые по разным причинам остаются без родителей — планируется создать специализированный Центр реабилитации на севере России. Там им окажут ветеринарную помощь и определят в один из российских зоопарков.

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