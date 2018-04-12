Батареи отопления теперь обязаны отвечать жестким стандартам качества

С 27 июня 2018 года хотя бы одно можно гарантировать точно: некачественные радиаторы отопления на российском рынке окажутся вне закона. В силу вступает правительственное постановление, которое вводит для такого оборудования обязательные стандарты и сертификаты соответствия. И не дай бог обнаружится, что в документах, например, завышены показатели теплоотдачи, рабочего давления, веса или налицо другие подделки. Поставщикам и торговцам это аукнется штрафами до 500 тысяч рублей, строительным фирмам — еще и приостановкой работы на срок до 60 суток, недобросовестным центрам сертификации — лишением аккредитации или миллионом рублей за нарушение закона.

Меры жесткие, но необходимые. В течение трех лет этого планомерно добивалась Ассоциация производителей радиаторов отопления (АПРО), созданная в мае 2015 года. Сейчас в нее входят 21 российская и белорусская компании, на рассмотрении еще 5 заявок. Фактически члены АПРО — это 90% отечественных производителей, работают они в плотном контакте с обеими палатами парламента, правительством, минпромторгом , таможней, экспертными структурами… На сегодня это один из немногих примеров того, как отраслевой союз действительно смог стать для рынка надежным щитом от контрафакта, а для отечественных производств в эпоху импортозамещения — опорой и локомотивом.

На своем собрании в здании РСПП на Котельнической набережной члены АПРО кратко подытожили сделанное. Как отметил исполнительный директор ассоциации Александр Квашнин, в 2015 году на долю отечественных производителей приходилось лишь 20% российского рынка радиаторов. Сегодня — уже более 40%, к концу 2018 года показатель достигнет половины общего объема, а к 2020 году вполне может выйти и на 70%. «Нам есть чем гордиться», — считает Квашнин.

Открываются новые заводы, в отрасль пришли 12 млрд рублей инвестиций. Но главное, удалось навести порядок в сертификации жизненно необходимого оборудования и вытеснить с рынка «серый импорт» (в основном дешевые и крайне ненадежные китайские приборы). Это вопрос безопасности людей — и что может быть серьезнее?

— Вы вовремя начали свою работу. Очень важно, что теперь есть не просто отдельные предприятия, а именно отрасль, с которой считаются на всех уровнях, — подчеркнул на общем собрании АПРО зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель Наблюдательного совета АПРО Сергей Шатиров . — Две трети России имеют неблагоприятный климат и проблемное ЖКХ, бич которого — плохая водоподготовка и изношенные коммуникации. Надежность в наших условиях стоит на первом месте. Кроме того, отопительные радиаторы — продукция высокотехнологичная, с высоким уровнем добавленной стоимости и инновационным компонентом. В программе импортозамещения она играет большую роль и стала отчетливой «точкой роста».

Как пояснил Сергей Шатиров, вопросы сертификации затрагивают важнейшие интересы государства и не раз обсуждались на самом высоком уровне. Роль же непосредственного регулятора здесь выполняет минпромторг под руководством Дениса Мантурова , и его усилия можно оценить весьма высоко.

Представитель Минпромторга России Оксана Мезенцева, выступая на собрании, назвала координацию усилий с производителями одним из главных условий дальнейшей работы. Так, необходимо установить порядок отзыва сертификатов, выданных с нарушениями. Пока такой механизм не отработан, для мошенников остаются лазейки. «Ясно, что жулье, а сертификат аннулировать не можем» — с г-жой Мезенцевой согласен и Андрей Лоцманов, первый заместитель председателя комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия. Фальсификат — угроза безопасности для всех стран, входящих в ЕАЭС , утверждает он, предлагая «выжигать нарушения каленым железом».

Александр Квашнин полагает, что надо двигаться дальше, налаживая контроль и за монтажом радиаторов. На этом рынке сейчас либо медлительная бюрократия, либо хаос. Поразительно, но с подачи АПРО Общественная палата выяснила: даже после самых резонансных аварий с человеческими жертвами реальные виновники от ответственности уходят.

— Россия — родина радиаторов, — считает Александр Квашнин, напоминая исторический факт: первый чугунный радиатор, прообраз нынешних надежных и привычных батарей, был создан в 1855 году в Санкт-Петербурге инженером Францем Сан-Галли. Лишь в 1930 году в Швейцарии появился стальной трубчатый радиатор, а в 1960-е — итальянские алюминиевые и биметаллические.

С 27 июня 2018 года в силу вступает постановление: некачественные радиаторы отопления на российском рынке окажутся вне закона

Техника есть сейчас на любой вкус и достаток — от экономкласса до премиум-сегмента. Никто не собирается сводить импортозамещение к абсурду: зарубежные приборы и комплектующие на рынке были и останутся. Но хотя многие иностранные компании идут по пути локализации, для них наши высокие стандарты такой же непреложный закон. Растет и отечественное производство. Общий объем рынка радиаторов в РФ эксперты привыкли оценивать в долларах, поскольку импорт на нем преобладал. Однако в обозримом будущем этот суммарный $1 млрд уже будет смысл переводить в рубли, — полагает Квашнин.

Новое, — напоминает Сергей Шатиров, — это незаслуженно забытое старое. Нам стоило бы вспомнить опыт СССР, где стандартизации уделялось самое пристальное внимание. А Александру Квашнину очень импонирует пример Германии , где используют радиаторы только собственного производства, да еще и производят их на экспорт. «Раньше мы обогревали весь мир, теперь хотим — свою страну. И имеем полное право!» — энергично заключает он.

Рынок открытый, играть на нем могут производители из абсолютно любых стран, но даже в условиях открытой конкуренции российские производители выглядят уверенно. Есть реальный качественный рост в этом секторе, который происходит в результате установки правил для российских и зарубежных производителей. Стандарты и правила одинаковы и для тех, и для других. И в этих условиях российское производство растет, а российские производители демонстрируют конкурентоспособность.