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Батареи отопления теперь обязаны отвечать жестким стандартам качества
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Батареи отопления теперь обязаны отвечать жестким стандартам качества 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
С 27 июня 2018 года хотя бы одно можно гарантировать точно: некачественные радиаторы отопления на российском рынке окажутся вне закона. В силу вступает правительственное постановление, которое вводит для такого оборудования обязательные стандарты и сертификаты соответствия. И не дай бог обнаружится, что в документах, например, завышены показатели теплоотдачи, рабочего давления, веса или налицо другие подделки. Поставщикам и торговцам это аукнется штрафами до 500 тысяч рублей, строительным фирмам — еще и приостановкой работы на срок до 60 суток, недобросовестным центрам сертификации — лишением аккредитации или миллионом рублей за нарушение закона.
Меры жесткие, но необходимые. В течение трех лет этого планомерно добивалась Ассоциация производителей радиаторов отопления (АПРО), созданная в мае 2015 года. Сейчас в нее входят 21 российская и белорусская компании, на рассмотрении еще 5 заявок. Фактически члены АПРО — это 90% отечественных производителей, работают они в плотном контакте с обеими палатами парламента, правительством, минпромторгом, таможней, экспертными структурами… На сегодня это один из немногих примеров того, как отраслевой союз действительно смог стать для рынка надежным щитом от контрафакта, а для отечественных производств в эпоху импортозамещения — опорой и локомотивом.
На своем собрании в здании РСПП на Котельнической набережной члены АПРО кратко подытожили сделанное. Как отметил исполнительный директор ассоциации Александр Квашнин, в 2015 году на долю отечественных производителей приходилось лишь 20% российского рынка радиаторов. Сегодня — уже более 40%, к концу 2018 года показатель достигнет половины общего объема, а к 2020 году вполне может выйти и на 70%. «Нам есть чем гордиться», — считает Квашнин.
Открываются новые заводы, в отрасль пришли 12 млрд рублей инвестиций. Но главное, удалось навести порядок в сертификации жизненно необходимого оборудования и вытеснить с рынка «серый импорт» (в основном дешевые и крайне ненадежные китайские приборы). Это вопрос безопасности людей — и что может быть серьезнее?
— Вы вовремя начали свою работу. Очень важно, что теперь есть не просто отдельные предприятия, а именно отрасль, с которой считаются на всех уровнях, — подчеркнул на общем собрании АПРО зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель Наблюдательного совета АПРО Сергей Шатиров. — Две трети России имеют неблагоприятный климат и проблемное ЖКХ, бич которого — плохая водоподготовка и изношенные коммуникации. Надежность в наших условиях стоит на первом месте. Кроме того, отопительные радиаторы — продукция высокотехнологичная, с высоким уровнем добавленной стоимости и инновационным компонентом. В программе импортозамещения она играет большую роль и стала отчетливой «точкой роста».
Как пояснил Сергей Шатиров, вопросы сертификации затрагивают важнейшие интересы государства и не раз обсуждались на самом высоком уровне. Роль же непосредственного регулятора здесь выполняет минпромторг под руководством Дениса Мантурова, и его усилия можно оценить весьма высоко.
Представитель Минпромторга России Оксана Мезенцева, выступая на собрании, назвала координацию усилий с производителями одним из главных условий дальнейшей работы. Так, необходимо установить порядок отзыва сертификатов, выданных с нарушениями. Пока такой механизм не отработан, для мошенников остаются лазейки. «Ясно, что жулье, а сертификат аннулировать не можем» — с г-жой Мезенцевой согласен и Андрей Лоцманов, первый заместитель председателя комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия. Фальсификат — угроза безопасности для всех стран, входящих в ЕАЭС, утверждает он, предлагая «выжигать нарушения каленым железом».
Александр Квашнин полагает, что надо двигаться дальше, налаживая контроль и за монтажом радиаторов. На этом рынке сейчас либо медлительная бюрократия, либо хаос. Поразительно, но с подачи АПРО Общественная палата выяснила: даже после самых резонансных аварий с человеческими жертвами реальные виновники от ответственности уходят.
— Россия — родина радиаторов, — считает Александр Квашнин, напоминая исторический факт: первый чугунный радиатор, прообраз нынешних надежных и привычных батарей, был создан в 1855 году в Санкт-Петербурге инженером Францем Сан-Галли. Лишь в 1930 году в Швейцарии появился стальной трубчатый радиатор, а в 1960-е — итальянские алюминиевые и биметаллические.
С 27 июня 2018 года в силу вступает постановление: некачественные радиаторы отопления на российском рынке окажутся вне закона
Техника есть сейчас на любой вкус и достаток — от экономкласса до премиум-сегмента. Никто не собирается сводить импортозамещение к абсурду: зарубежные приборы и комплектующие на рынке были и останутся. Но хотя многие иностранные компании идут по пути локализации, для них наши высокие стандарты такой же непреложный закон. Растет и отечественное производство. Общий объем рынка радиаторов в РФ эксперты привыкли оценивать в долларах, поскольку импорт на нем преобладал. Однако в обозримом будущем этот суммарный $1 млрд уже будет смысл переводить в рубли, — полагает Квашнин.
Новое, — напоминает Сергей Шатиров, — это незаслуженно забытое старое. Нам стоило бы вспомнить опыт СССР, где стандартизации уделялось самое пристальное внимание. А Александру Квашнину очень импонирует пример Германии, где используют радиаторы только собственного производства, да еще и производят их на экспорт. «Раньше мы обогревали весь мир, теперь хотим — свою страну. И имеем полное право!» — энергично заключает он.
Рынок открытый, играть на нем могут производители из абсолютно любых стран, но даже в условиях открытой конкуренции российские производители выглядят уверенно. Есть реальный качественный рост в этом секторе, который происходит в результате установки правил для российских и зарубежных производителей. Стандарты и правила одинаковы и для тех, и для других. И в этих условиях российское производство растет, а российские производители демонстрируют конкурентоспособность.
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