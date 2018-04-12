ФТС предлагает применять особое регулирование для интернет-торговли

Эксперты сошлись во мнении, что изначально процедура ввоза товаров для личного пользования означала, что они следуют с человеком. Пассажир пересекает границу и ввозит с собой товар, и несложно определить, для личных целей это делается или для торгового оборота. Теперь же благодаря покупкам в Сети никуда выезжать не надо, и товар пересекает границы сам. В результате, со словам специалистов, стирается различие между торговым и неторговым оборотом, а под видом почтовых операций началась глобальная торговля.

— Объем поставок в Россию за счет международной онлайн-торговли в этом году превысит отметку в 400 миллионов посылок. Это и покупки, доставленные почтой, и товары через экспресс-операторов. Для сравнения: в минувшем году эта цифра равнялась 300 миллионам.