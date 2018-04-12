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Владимир Воля: Венграм нравится «Оппозиционный блок»
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Владимир Воля: Венграм нравится «Оппозиционный блок» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
По итогам парламентских выборов правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» займёт 134 из 199 кресел, а Виктор Орбан в четвертый раз возглавит правительство.
«Венгерский фактор (языковой вопрос), как и польский (исторический вопрос) могут повлиять на политические расклады на Украине в канун президентских и парламентских выборов. Например, в Закарпатском облсовете есть фракция «Оппозиционного блока», и именно эта фракция довольно активно с венграми контактирует, а венгры позитивно относятся к ней. В Черновицкой области хороший уровень поддержки у Бойко из того же «ОппоБлока», который имеет шансы на половине Поднепровья, а также на востоке и юге», — сообщил аналитик.
При этом он подметил, что правые при власти в Венгрии и Польше способны повлиять на электоральную ситуацию в Чехии, Словакии и, возможно, в Румынии, где живёт большая венгерская диаспора.
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