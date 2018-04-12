Владимир Воля: Венграм нравится «Оппозиционный блок» 

По итогам парламентских выборов правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» займёт 134 из 199 кресел, а Виктор Орбан в четвертый раз возглавит правительство.
«Венгерский фактор (языковой вопрос), как и польский (исторический вопрос) могут повлиять на политические расклады на Украине в канун президентских и парламентских выборов. Например, в Закарпатском облсовете есть фракция «Оппозиционного блока», и именно эта фракция довольно активно с венграми контактирует, а венгры позитивно относятся к ней. В Черновицкой области хороший уровень поддержки у Бойко из того же «ОппоБлока», который имеет шансы на половине Поднепровья, а также на востоке и юге», — сообщил аналитик.