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В «Единой России» раскритиковали решение об индексации пенсий заксобранию Камчатки
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В «Единой России» раскритиковали решение об индексации пенсий заксобранию Камчатки 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подверг критике решение об индексации пенсий руководству и законодательному собранию Камчатского края. Соответствующую позицию он озвучил в четверг на заседании генсовета.
Ранее в тот же день губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписал закон, который позволит применять повышающие коэффициенты при расчете пенсий госслужащих субъекта РФ. С учетом принятых изменений пенсии первых лиц края могут вырасти более чем в два раза — примерно до 150 тыс. рублей в месяц.
"Считаю неприемлемым такое решение, которое было принято региональными властями. В данном случае речь идет о Камчатском крае, где губернатор подписал закон, принятый заксобранием, согласно которому будет применен повышающий коэффициент при расчете пенсий госслужащим в регионе", — сообщил Турчак.
Он также заявил о том, что власти региона не слышат «ни президента [РФ Владимира Путина], ни председателя партии [Дмитрия Медведева]».
"В этой ситуации мы будем разбираться, я беру ее на личный контроль", — отметил Турчак.
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