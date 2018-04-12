В «Единой России» раскритиковали решение об индексации пенсий заксобранию Камчатки

Ранее в тот же день губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписал закон, который позволит применять повышающие коэффициенты при расчете пенсий госслужащих субъекта РФ . С учетом принятых изменений пенсии первых лиц края могут вырасти более чем в два раза — примерно до 150 тыс. рублей в месяц.

"Считаю неприемлемым такое решение, которое было принято региональными властями. В данном случае речь идет о Камчатском крае, где губернатор подписал закон, принятый заксобранием, согласно которому будет применен повышающий коэффициент при расчете пенсий госслужащим в регионе", — сообщил Турчак.

"В этой ситуации мы будем разбираться, я беру ее на личный контроль", — отметил Турчак.